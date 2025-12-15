Ministerstvo kultúry oceňuje úspech BIBIANY: Ide o súťaž Zodpovedný obstarávateľ 2024

BRATISLAVA - Ministerstvo kultúry (MK) SR oceňuje úspech BIBIANY, medzinárodného domu umenia pre deti, ktorá získala prestížne ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2024 s hodnotením A+, veľmi zodpovedný obstarávateľ. „Toto ocenenie vnímam ako silný signál profesionality a dôvery,“ uviedla ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS).
Rezort pripomenul, že ocenenie udeľuje portál Transparex na základe detailnej dátovej analýzy verejných obstarávaní za uplynulé obdobie. „Spomedzi 2326 hodnotených subjektov sa medzi absolútnu špičku dostalo iba 150 inštitúcií, pričom BIBIANA sa umiestnila na 1. mieste v kategórii kultúra a turizmus,“ dodala hovorkyňa MK Petra Demková.
Hodnotenie prebiehalo prostredníctvom nezávislej a nestrannej metodiky
Upozornila, že hodnotenie prebiehalo prostredníctvom nezávislej a nestrannej metodiky, ktorá posudzovala hospodárnosť, rýchlosť procesov, úroveň hospodárskej súťaže, spoľahlivosť a reputačné riziká obstarávateľov aj dodávateľov. „MK považuje toto ocenenie za mimoriadne významné, keďže transparentné a zodpovedné narábanie s verejnými financiami je jednou zo základných hodnôt, ktoré rezort kultúry systematicky presadzuje,“ dodala hovorkyňa ministerstva.