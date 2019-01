Výbor odhalil diery v Glváčovej obhajobe: Klamstvá a mizerná účasť, na sms so Zsuzsovou si čas našiel

Po dnešnom zasadnutí Výboru NR SR pre kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, ktorý sa týkal komunikácie medzi Martinom Glváčom a Alenou Zsuzsovou, sa jeho niektorí jeho členovia domnievajú, že klame. Po výbore to uviedol jeho predseda Eduard Heger a člen Ľubomír Galko. Výboru sa zúčastnil aj minister obrany Peter Gajdoš. Glváč tam nebol, podľa slov predsedu na výbore nebol od mája minulého roka. Či sa na parlamentnom výbore na kontrolu činnosti VS potvrdila Glváčova verzia nie je zrejmé, keďže je tajný.

Vojenské spravodajstvo do toho zatiahol nekorektne

Podľa Hegera odpovedal súčasný riaditeľ Vojenského spravodajstva Ján Balciar na všetky otázky, ktoré mu položili. „Podľa môjho názoru pán podpredseda národnej rady Martin Glváč nekorektne zatiahol do tejto celej komunikácie Vojenské spravodasjtvo,“ uviedol predseda výboru. „Vec sa má tak, že pán Skuhra prišiel do tejto celej komunikácie, pretože ho spomenul pán Glváč. Avšak on už nie je už aktívnym príslušníkom Vojenského spravodajstva a zákon hovorí, že Vojenské spravodajstvo nekoná voči už vyslúžilým, ale vždy iba voči aktívnym príslušníkom,“ povedal.

Glváč klamal

V takomto prípade spadajú kompetencie pod Národný bezpečnostný úrad. „Oni sú asi jediní, ktorí môžu nejakým spôsobom konfrontovať pána Skuhru v tejto veci.“ To, či malo Vojenské spravodajstvo informácie o komunikácii Glváča so Zsuzsovou spadá pod rámec utajovaných skutočností. „Ale tak ako som povedal na úvod, môj názor je, že to nebolo korektné od pána predsedu a z toho mne vyplýva, že pán Glváč klamal.“

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Heger pripomenul, že OĽaNO dalo včera na začiatku schôdze procedurálny návrh, aby odvolali Glváča. Ten však neprešiel. „Už len obsah komunikácie jasne ukazuje, že ústavný činiteľ, takto vysoko postavený, by nemal jednak viesť takýto obsah komunikácie. Výhovorky typu, že takúto komunikácie s našimi voličmi my máme, je podľa mňa úplne absurdné a ponižujúce pre občanov Slovenskej republiky,“ myslí si Heger.

Úplné dno morálky

Takáto komunikácia vnáša podľa Hegera do politiky úplné dno morálky. „My sme vyzvali pána predsedu, aby k tomu zaujal jasný postoj a vyniesol osobnú zodpovednosť a toto stále platí.“ Glváč na výbore nebol. Podľa Hegera sa nezúčastňuje už od mája. Glváč by mal aktívne konať, keďže išlo o osobu obvinenú z objednávky vraždy novinára, a vyvodiť osobnú zodpovednosť. „Celým problémom je, že komunikoval s osobou, ktorá je podozrivá z objednávky vraždy dvoch mladých ľudí. Toto tu stále je a nijako sa to nevyriešilo,“ uviedol.

S Vojenským spravodajstvom postup nekoordinoval

Skuhru nemôže výbore pre kontrolu činnosti VS zbaviť mlčanlivosti a nie je to ani v jeho kompetencii, keďže už nie je aktívny príslušník. „Zbaviť mlčanlivosti príslušníka spravodajskej služby môžete len v tom prípade, ak išlo o reálne evidovanú záležitosť, teda takú, ktorá mala svoje číslo písomnosti, svoju zložku. V tom prípade ak niekto hovorí, tak musí byť zbavený mlčanlivosti,“ vysvetľoval poslanec za OĽaNO Jaroslav Naď.

„V tomto prípade je zrejmé, že pán Skuhra hovoril aj bez toho, aby bol zbavený mlčanlivosti a to mi jasne indikuje to, že táto vec nebola zaevidovaná. Tým pádom pán exminister a podpredseda parlamentu Glváč klamal, keď povedal, že to riešil oficiálne cez nejaké ďalšie bezpečnostné zložky,“ vysvetľuje Naď.

„Možno to riešil na osobnej kamarátskej báze s pánom Skuhrom, ale to naozaj neznamená, že to riešil oficiálne. Tým pádom jeho základná téza o tom, že to bolo koordinované zo spravodajskými službami alebo bezpečnostnými zložkami neplatí. To znamená, zavádzal a tým pádom to môže mať dopad aj na jeho bezpečnostnú spoľahlivosť,“ dodal.

Glváč bude klamať stále

Galko bol po výbore trochu skúpejší na slovo. Na tom, že Glváč klamal, sa však s ostatnými zhodol. „Niekto ho len kryje, viac vám k tomu povedať nemôžem,“ povedal člen výboru. „Dnes som hlboko presvedčený, že pán Glváč klamal predvčerom, včera aj dnes. Pán Glváč bude klamať stále.“ Na otázku, či existovali záznamy u vojenských tajných, či bola táto komunikácia pod kontrolou, neodpovedal.

„Ja som presvedčený, že pán Glváč si vymýšľal,“ uviedol s tým, že vyjadrenie Skuhru vnímal ako robenie alibi Glváčovi. Jeho vyjadrenie však konkrétne alibi nepotvrdilo, bolo v ňom uvedené, že sa súkromne bavili. „No a mohol si niečo lepšie vymyslieť? Šak pán Glváč je v takej situácii, že tam nevymyslíte nič. Tam sa nedá vôbec nič urobiť,“ povedal.

Na výbore sa zúčastnil aj minister obrany Peter Gajdoš. „Som povinný dodržiavať zákony o ochrane utajovaných skutočností, čiže zákony tejto Slovenskej republiky,“ uviedol v krátkosti po výbore Peter Gajdoš a odišiel.

Pellegrini nemá dôvod spochybňovať Glváča

Zatiaľ sa javí, že komunikácia Glváča nemala mať žiadny súvis s trestnou činnosťou Aleny Zsuzsovej. Uviedol to v utorok premiér Peter Pellegrini na tlačovej konferencii po rokovaní vlády s tým, že viac sa k tejto komunikácii vyjadrovať nebude. Pellegrini uviedol, že Glváč by s obvinenou možno nekomunikoval, ak by vedel, o koho ide.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

„Nemám dôvod nejakým spôsobom jeho ako človeka spochybňovať len za to, že mal nejakú osobnú komunikáciu, aj keď s nešťastnou osobou, s ktorou, ak by asi vedel, s kým komunikuje, tak by nekomunikoval,“ vyhlásil. „Teraz ho verejne popraviť a odsúdiť by sa mi zdalo nefér, potom by som musel odsúdiť a popraviť rad radom všetkých, ktorí si s ňou písali,“ doplnil Pellegrini na margo Glváčovej komunikácie so Zsuzsovou. K osobe Glváča a jeho komunikácii sa už premiér vyjadrovať nebude, pokiaľ sa podľa jeho slov neobjavia nejaké iné závažné informácie, ktoré by ho akýmkoľvek spôsobom spájali s nezákonnou činnosťou.

Maznákova Alena

Glváč pred médiami vyhlásil, že komunikáciu s Alenou Zsuzsovou koordinoval s Vojenským spravodajstvom, ako aj s generálnym prokurátorom. Glváč je tiež členom Osobitného kontrolného výboru parlament na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Zsuzsová obvinená z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej komunikovala posledné roky s viacerými vplyvnými ľuďmi. Medzi nimi sú medzitým odvolaný námestník generálneho prokurátora pre netrestný úsek René Vanek, Martin Glváč, poslanec parlamentu a šéf Sme rodina Boris Kollár, predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba či predseda parlamentu Andrej Danko (SNS).

Zdroj: SITA

Písal o tom Denník N, ktorý sa pritom odvoláva na informácie z vyšetrovania prípadu. Podpredseda parlamentu najskôr komunikáciu zapieral, neskôr tvrdil, že ju koordinoval s bezpečnostnými zložkami a naposledy povedal, že s ňou vlastne nekomunikoval on, ale jeho tím. Z medializovaných informácií však vyplýva, že nekomunikovali len cez sociálne siete, ktoré má mať na starosti Glváčov tím, ale aj cez smsky a iné mobilné aplikácie. Alena ho mala uloženého ako "maznák" a pri výsluchu uviedla, že sa s ním trikrát stretla. Glváč poprel aj to.