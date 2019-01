Matečná sa zastala Lubyovej: Aj start-upy majú nárok na to, aby robili výskum

BRATISLAVA - Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (SNS) si myslí, že šéfka rezortu školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) vie, prečo pri prideľovaní stimulov na výskum a vývoj podporila firmy, ktoré vybrala. Podľa nej mala na to dôvody. Podľa Matečnej aj začínajúce firmy a start-upy majú nárok na to, aby robili nejaký výskum. Zároveň poznamenala, že ju zatiaľ táto informácia nevyrušuje.

Štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Edita Pfundtner (Most-Híd) pred začiatkom rokovania vlády poznamenala, že sa bude v tejto súvislosti pýtať premiéra. "Nechcem sa k tomu zatiaľ vyjadrovať bez toho, aby sme nezistili hlbšie stanovisko v tomto smere, budem sa pýtať," dodala.

Rezort školstva pridelil viac ako 33,4 milióna eur 30 firmám na projekty v oblasti výskumu a vývoja. Medzi úspešnými žiadateľmi sú však podľa poslanca Národnej rady (NR) SR Branislava Gröhlinga (SaS) aj firmy, ktoré mali nulové tržby, nevenujú sa výskumu, sídlia v obytnom či rodinnom dome, prípadne nemajú funkčnú webstránku. Podľa poslankyne NR SR Veroniky Remišovej (OĽaNO) celkový systém prideľovania stimulov vyzerá ako veľmi netransparentný a rozdávajúci peniaze "od buka do buka".

Poslanec liberálov poukázal aj na to, že niektoré firmy neboli zapísané v Registri partnerov verejného sektora (RPVS). Podľa ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) všetky subjekty, ktoré dostanú štátnu pomoc, majú byť zaregistrované v RPVS. Lubyová potvrdila, že firmy vyzvali, aby sa zaregistrovali do RPVS a tie to dodatočne urobili.