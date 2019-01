Alternatívou voči Smeru-SD a SNS je široká mobilizačná koalícia, tvrdí Remišová

BRATISLAVA - Veľká mobilizačná koalícia strán, podobne ako to bolo v čase mečiarizmu, by mohla byť alternatívou voči Smeru-SD a SNS. Myslí si to predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová.

Keď boli po februárovej vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej v hre predčasné parlamentné voľby, líder OĽaNO Igor Matovič prišiel s tým, že chce spájať. Hovoril o vytvorení novej SDK. Okrem strán NOVA a Zmena zdola spomínal SMK, KDH, Progresívne Slovensko aj Spolu. "Ja by som to ešte rozšírila. Keď prezident Andrej Kiska ohlásil, že bude zakladať stranu, ja ako alternatívu vidím práve spájanie sa v jednej širokej koalícii strán, ako alternatívy voči Smeru-SD a SNS. Ja vyznávam hodnotu spájania a budem sa o to usilovať. Raz budú musieť strany vzájomne spolupracovať, či už po voľbách alebo pred nimi," povedala Remišová.

Zároveň upozorňuje, že po voľbách je na to veľmi málo času, vládu treba zostaviť do pár týždňov. "Hrany by sa mali obrusovať oveľa skôr, aby strany dokázali spolupracovať. Najmä, ak ich nemajú spájať rôzne kšefty, ale myšlienky a spoločná vízia," podotkla. Ako tvrdí, OĽaNO z povolebnej spolupráce vylučuje Smer-SD, SNS a ĽSNS. Na otázku, ako vidí spoluprácu s Mostom-Híd, Remišová uviedla, že nie je cieľom Obyčajných vytvárať koalície so stranami, ktoré toto volebné obdobie vládli, ale ich vymeniť.

V roku 2018 sa OĽaNO z hľadiska preferencií pohybovalo v rozpätí od 7,7 do 11,4 percenta. Remišová verí vo vyšší potenciál hnutia. "Len musíme presvedčiť ľudí, že sme pripravení prevziať zodpovednosť za Slovensko. Z hľadiska budúcej vlády by bolo ideálne, keby ju zostavovali tri alebo štyri strany. Je preto potrebné, aby každá zo strán, ktoré to so Slovenskom myslia dobre, zapracovala na dôvere u voličov, aby súčet percent demokratických opozičných strán stačil na zostavenie vlády. Preto sa aj my budeme uchádzať o dôveru a stanovili sme si cieľ 20 percent. Je to cieľ, na ktorom tvrdo pracujeme," ozrejmila.

Na margo ambície šéfa SaS Richarda Sulíka stať sa po voľbách premiérom Remišová odvetila, že predsedom vlády bude človek, ktorý vzíde z najsilnejšej strany vo voľbách. Zároveň priznala, že Matovič takúto ambíciu nikdy nedeklaroval. "To ale neznamená, že sa nebudeme snažiť o veľmi dobrý volebný výsledok," dodala.​