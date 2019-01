Plány rezortu vnútra: NAKA tok zefektívnime, informácie treba hierarchizovať

"Dohodli sme sa s policajným prezidentom, že ho zefektívnime. Nechcem presne povedať, čo s týmto systémom bude. Máme nejaké varianty, zlúčenie s inými systémami, alebo pokryjeme jeho funkcionalitu iným systémom," povedala Saková.

Podľa jej slov chce rezort, aby pri všetkých informáciách v tomto systéme nastala určitá hierarchizácia. Informácie v systéme by tak mali byť prístupné konkrétnym osobám vždy podľa funkcie a obsahu pracovnej činnosti. "Aby sa vždy kompetentný človek zoznamoval s každým druhom informácií, ktoré mu v rámci jeho plnenia úloh prináležia," ozrejmila. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár v minulosti kritizoval existenciu systému a označil ho za systém varovania. K informáciám sa podľa neho mali dostávať aj tí, ktorí by nemali a nadriadení konkrétneho vyšetrovateľa mohli nahliadať do spisov a informácií.

"Ja si osobne nemyslím, že až takto to bolo. Zoberme si, že každé vyšetrovanie je pod dozorom prokurátora. To znamená, že žiaden nadriadený, ani nikto iný, nemôže zasahovať do vyšetrovania. To je jednoduchá vec," uviedla. Nechce však spochybňovať slová generálneho prokurátora, ktorý mal podľa nej svoj názor a svoje dostupné informácie, z ktorých vychádzal.

Na druhej strane ale podľa nej treba brať do úvahy, že ak niekto pracuje ako vyšetrovateľ na okresnej úrovni, nemôže mať stopercentný prístup ku všetkým prípadom. "Keďže NAKA je Národná kriminálna agentúra špecializovaná na určitý druh trestnej činnosti a určité obzvlášť závažné trestné činnosti, tak jednoducho aj hierarchia jednotlivých informácií musí byť odstupňovaná tým, kto k jednotlivým dátam pristupuje," zhrnula.​