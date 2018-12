Gajdoš verí projektu vozidiel 8x8: Dôveru vkladá do bezpečnostnej rady a vlády

Projekt väčších transportérov čelí dlhodobej kritike opozície či bezpečnostných analytikov. Tí rezortu vyčítajú najmä nedostatok potrebných informácií či nedostatočnú balistickú ochranu, ktorou bude podľa plánov vozidlo disponovať. V súčasnosti ministerstvo počíta s ochranou s označením Stanag 3, pričom za ďalšie finančné prostriedky môže byť namontovaná aj silnejšia ochrana na úrovni Stanag 4, respektíve Stanag 5. Suma za takúto dodatočnú úpravu sa pohybuje na úrovni pol milióna eur za jedno vozidlo. Podľa Gajdoša táto kritika nie je namieste.

“Verím, že bezpečnostná rada a vláda odobria projekt 8x8. Na jeho realizácii by sa mohlo podieľať až 16 slovenských firiem. Samozrejme, v zmysle zákona o verejnom obstarávaní,” povedal minister. Na margo balistickej ochrany Gajdoš už pri predstavení projektu novinárom pripomenul, že Slovenská republika je členom výhradne obranných zoskupení, pričom rezort postupoval v súlade s týmto faktom. Vozidlo Vydra vie v súčasnom prevedení prekonávať aj vodné prekážky, pričom pri dodatočnej montáži silnejšieho panciera by táto schopnosť nebola zachovaná. Transportéry by sa mali vyrábať na území Slovenskej republiky.

Ministerstvo obrany SR plánuje obstarať celkovo do 81 vozidiel Vydra v rôznych verziách. Na transportéry žiada do 417 miliónov eur, pričom je v tejto sume zahrnutý aj výcvik posádok, logistická podpora či munícia. Na novú kolesovú techniku má ísť podľa Dlhodobého plánu rozvoja Ozbrojených síl SR 1,2 miliardy eur.