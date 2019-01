Gajdoš: Prví piloti stíhačiek F-16 môžu byť vyslaní na výcvik už v roku 2019

"Na základe nášho výberu by sme postupne tých najlepších, najspôsobilejších pilotov vysielali do USA, kde budú pripravovaní, vrátane jazykovej prípravy," ozrejmil Gajdoš. Napríklad pri Gripenoch bola podľa jeho slov podmienka, aby mali piloti nalietaných minimálne 500 hodín na podzvukoch, v prípade F-16 môžu ísť aj bez toho. "To znamená, že USA nám vyprodukujú hotového pilota, ktorý po príchode lietadiel v roku 2022/23 bude spôsobilý zabezpečovať pohotovostný systém a ochranu vzdušného priestoru, čiže plnenie záväzku NATINAMDS a Renegát," doplnil.

Prvých šesť pilotov by mohlo byť v zmysle zmluvy vyslaných už v roku 2019. Dodávka samotných stíhačiek je podľa šéfa rezortu dohodnutá postupne. V roku 2022 budú dodané štyri a zvyšných 10 do konca roka 2023. "Takto je dohodnutá dodávka a splátky. Môžem povedať iba plnú sumu, pretože splátkový kalendár nie je verejný. Všetky finančné prostriedky sú garantované vládou v rozpočte rezortu obrany," povedal.

Slovenská republika nakúpi stíhačky F-16 C/D Block 70 americkej výroby. Príslušné dokumenty 12. decembra podpísali minister Gajdoš a viceprezidentka spoločnosti Lockheed Martin Ana Wugofski. Obstarávať sa bude 14 kusov lietadiel, letecká výzbroj, logistická podpora a výcvik leteckého aj pozemného personálu.

Nákup nových supersonických lietadiel označil premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) za významný počin, keďže ide o investíciu v objeme viac ako 1,6 miliardy eur za celý balík. "Slovensko sa tým hlási k svojim záväzkom navyšovať výdavky na vyzbrojovanie a dosiahnuť žiadaný cieľ na úrovni dvoch percent z HDP," deklaroval predseda vlády s tým, že Slovensko chce vyslať jasný signál o svojom ukotvení v EÚ a NATO.