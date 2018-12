Na úrade vlády bolo veselo: VIDEO Kroj šitý Pellegrinimu na mieru a vrúcne slová detskému súboru

BRATISLAVA - Posledné tohtoročné rokovanie vlády sa nieslo v trochu odľahčenom duchu. Po rokovaní totiž čakalo premiéra Petra Pellegriniho a ministrov milé prekvapenie. Už štvrtýkrát sa totiž stretol so súborom Ďatelinka z Vranova nad Topľou. Deti prišli premiérovi i ministrom zavinšovať na sviatky i do nového roka.

Sám premiér Peter Pellegrini uznal, že jo po rokovaní čakalo oveľa lepšie privítanie než zvyčajne. Hneď ako prišli z rokovania, ich čakali deti z detského folklórneho súboru Ďatelinka z mesta Vranov nad Topľou na východe Slovenska.

Pellegrini dostal krok šitý na mieru

Na úvod vedenie poďakovalo za možnosť zavinšovať predstaviteľom vlády a odovzdalo pozdravy. „Chceme vám odovzdať pozdravy od 640 detí zo ZŠ Sídlisko Lúčna a od 22-tisíc obyvateľov mesta Vranov nad Topľou,“ povedal vedenie súboru.

Od súboru dostal do daru ručne šitý zemplínsky kroj, ktorý mu ušili na mieru a ďalšie dary. „Mala by som ešte jednu túžbu, jeden darček, a to obajtie s pánom premiérom. Ak dovolíte, ten darček bude pre mňa,“ povedala na záver riditeľka školy a s premiérom sa objala.

Súbor priniesol vianočnú náladu

Premiér následne poďakoval a vyjadril vďaku. „Myslím, že sme sa asi nikdy tak netešili po skončení rokovania vlády prísť sem dolu na toto miesto. Verte, že sme sa ponáhľali a robili čo najviac, aby sme dnes všetko uzavreli a mohli prísť k vám, pretože ste nám priniesli nádhernú vianočnú atmosféru,“ povedal Pellegrini.

„Dnes ste nám pripomenuli, že Vianoce sú za dverami a chcem vám poďakovať, že ste merali cestu až z takého naozaj ďalekého východu. Teším sa, že udržiavate naše ľudové tradície a veľmi dobre si pamätám všetky stretnutia. Garantujem vám, že si hlboko v srdci budem pamätať aj toto naše štvrté,“ dodal. Pochválil školu vo Vranove aj samotný súbor.

Vyjadril vďaku aj pedagógom a poprosil kolegov, aby sa so súborom odfotili. Následne každému detskému členovi súboru odovzdal malú pozornosť. Pellegrini neskôr poďakoval aj prostredníctvom svojej sociálnej siete. „Dnes sme absolvovali posledné tohtoročné zasadnutie vlády aj so vzácnou návštevou na konci programu rokovania. Folklórny súbor Ďatelinka mne, a dovolím si povedať aj všetkým členom vlády, vyčaril úsmev na tvári a navodil už tú správnu vianočnú a pohodovú atmosféru,“ napísal neskôr na Facebooku.

VIDEO Program detského folklórneho súboru Ďatelinka

