Krajiny Európskej únie nepotrebujú pakt o migrácií, odkázal Sulík

BRATISLAVA - Globálny pakt Organizácie Spojených národov (OSN) o migrácii je právne nezáväzný, zároveň ale vytvára veľmi silný politický záväzok. Uviedol to líder opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík po tom, čo začiatkom týždňa schválilo pakt o migrácií viac ako 160 krajín v marockom Marrákeši.

"Duch paktu mne prekáža najviac. On hovorí, že ilegálna migrácia je zlá, tak spravme z nej legálnu a potom sme vyriešili ilegálnu migráciu. Málo sa venuje tomu, že treba riadne chrániť hranice, tomu, že migranti nemajú nejaké prirodzené právo kdekoľvek sa usídliť. Migračný pakt sa tvári, že migrácia tu vždy bola a bude a máme sa s tým zmieriť a máme ju lepšie manažovať," povedal Sulík s tým, že toto považuje za najväčší problém.

Predseda SaS pripomenul, že v dokumente sa nachádza slovo záväzok 86-krát. "Napríklad podľa paktu sú štáty povinné poskytnúť aj zdravotnú starostlivosť. Práve v krajinách EÚ je zdravotná starostlivosť veľmi drahá. Nerozumiem, prečo sa majú občania týchto krajín na to skladať. Je tam aj niekoľko rozumných vecí, ale tie riešia aj iné dokumenty, napríklad Dublin 4 alebo schengenská zmluva. Čiže krajiny EÚ nepotrebujú tento pakt," uviedol Sulík. Podľa jeho slov sa pakt v Marrakéši prijímal aklamačne, teda všetci, čo boli prítomní, s paktom súhlasili. "A preto je rozumné, že nikto za Slovenskú republiku tam nebol," dodal.

V tejto súvislosti minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák podľa Sulíka doplatil na to, že sedel na dvoch stoličkách. "Rok bol ministrom zahraničných vecí na papieri a v skutočnosti v ten istý rok bol predsedom Valného zhromaždenia OSN. Je spoluautor tohto paktu, tak samozrejme, že za jeho schválenie bojoval. Teraz na to doplatil. Lebo spor nebol medzi ministrom a koalíciou, ale medzi predsedom valného zhromaždenia a koalíciou," vyhlásil Sulík. Podľa neho správanie Lajčáka nie je štátnické a "politik jeho rangu by mal postupovať premyslenejšie a rozvážnejšie".

Viac ako 160 krajín v marockom Marrákeši schválilo 10. decembra nezáväzný Globálny pakt OSN o migrácii, ktorého cieľom je zabezpečiť bezpečnú, riadenú a humánnu migráciu ľudí na svete. V rámci verejného hlasovania dohodu podporili vysokopostavení predstavitelia 164 štátov vrátane nemeckej kancelárky Angely Merkelovej. Hlasovanie bolo súčasťou dvojdňovej medzinárodnej konferencie.

Generálny tajomník OSN António Guterres na začiatku konferencie uviedol, že chce odhaliť "nepravdivosti a mýty" súvisiace s paktom. Podľa neho je pakt "návodom, ako zabrániť utrpeniu a chaosu", zameraným na prospech každého. Od roku 2000 podľa jeho slov zomrelo viac ako 60-tisíc migrantov v pohybe, a to je "zdrojom kolektívnej hanby". Šéf OSN vysvetlil, že pakt nedovolí organizácii vnucovať migračnú politiku členským štátom a je právne nezáväzný. Guterres zdôraznil, že väčšina migrácie nie je z juhu na "globálny sever", ale medzi južnými štátmi, a tiež že nie je pravda, že vyspelé krajiny nepotrebujú migráciu. Zároveň dodal, že dúfa, že sa k paktu raz pridajú krajiny, ktoré sa na konferencii nezúčastnili.

Globálny rámec pre bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu vypracovala OSN v júli. Migračný pakt odmietli okrem iných krajín Slovensko, Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Spojené štáty či Austrália.