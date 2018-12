Kaliňák obrátil únos Vietnamca na ďalší útok: VIDEO Žiada ospravedlnenie a chce sa súdiť s Kiskom

Na úvod tlačovky začal všeobecnými chválami. „Som veľmi rád, že žijem v slobodnej krajine,“ povedal. „Som rád, že v takom širokom poňatí máme aj slobodu slova v našej krajine,“ povedal a uviedol, že sme jednou z najslobodnejších krajín, čo sa týka slobody slova. Nasledoval jeho útok na médiá i na prezidenta Kisku, proti ktorému chce podniknúť právne kroky. Médiá vyzval, aby sa ospravedlnili

Kaliňák podnikne právne kroky voči Kiskovi

Poslanec robert Kaliňák na tlačovke oznámil, že sa chystá podniknúť právne kroky okrem iného aj v prípade prezidenta Andreja Kisku. „Samozrejme, ja takisto budem konať právne kroky napríklad aj v prípade pána prezidenta Kisku, ktorý povedal, že došlo k zneužitiu štátnej moci a ktorý v kuloároch hovoril o tom, že som za tento prípad získal hotelový komplex. Sú na to svedkovia, ktorí budú určite radi svedčiť pred slovenským súdom,“ povedal Kaliňák.

Uviedol, že prezidenta síce chráni imunita, ale nie v občianskoprávnom konaní. „Budem veľmi rád, keď sa s ním budem môcť stretnúť na súde, aby sme si porozprávali. On už je zvyknutý chodiť na súd vo svojej kauze ukradnutých pozemkov, tak verím, že bude mať opätovne príležitosť vysvetliť svoje slová pred súdom,“ uviedol poslanec strany Smer.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Opäť spomenul prípad daňových podvodov prezidenta Kisku. „Priznal sa k nim, pretože uplatnil účinnú ľútosť. Tým pádom je oficiálne konštatované, že sa oficiálne skutok stal,“ povedal a dodal, že týmto skutočnostiam médiá nevenovali priestor na rozdiel od vymyslenej kauzy únosu vietnamského občana. „Myslím si, že toto by sa malo skončiť a mali by sme sa venovať objektívnym informáciám a za slobodv slova je potrebné vidieť zásadnú zodpovednosť.“ Na otázku, či už podnikol právne kroky odpovedal, že prezident bude musieť ohováranie vysvetliť a povedať, odkiaľ to má. Ak by Kiska chcel kandidovať za prezidenta, išiel by kandidovať aj Kaliňák. Inak nie.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Kauza únosu Vietnamca je vymyslená

Kaliňák označil kauzu únosu Vietnamca za vymyslenú a za hoax, ktorý médiá vypustili. Podľa neho bolo všetko povedané. „Je im úplne jedno, či napíšu pravdu, alebo lož, nie sú pre nich dôležité relevantné dôkazy. V kauze Vietnamca sme na tom istom bode, kde sme boli pred rokom. Všetko v rámci kauzy sa dostatočne vysvetlili,“ uviedol na adresu kauzy s tým, že Slovensko intenzívne pracuje na tom, aby sa kauza vyriešila. Takéto veci sa podľa Kaliňáka nestali a boli vyvrátené. Zopakoval, že žiadny úradník ani on sa na únose nepodieľal. O výnimke zo schengenu, že Vietnamec nemal víza v pase a pas bol sfalšovaný, že o tom nevedel.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Exminister zopakoval svoje predošlé vyjadrenie, podľa ktorého verí, že Vietnam nezneužil našu pohostinnosť. „Ja osobne tomu neverím. Ale čo vyšetrovanie preukázalo, je, že SR v tom nebola zapojená. Že žiadny politik, policajt či štátny úradník sa na tom aktívne nepodieľal. Nie je téma, či bol alebo nebol niekto unesený, ale to, či sme im aktívne pomáhali, a tu sa potvrdilo, že to nie je pravda,“ vyhlásil. Opäť útočil na médiá, že si vymysleli informácie o falošnom pase, Kaliňákovom telefonáte, Kaliňákovom ochrankárovi na palube lietadla či kolóne.

Na otázku, prečo sme oklamali Poľsko informáciou, že na palube daného špeciálu je Kaliňák osobne, aby mu povolili prelet, reagoval, že nikto to Poliakom nepovedal. Neskôr uviedol, že sa to tak urobilo vo viacerých prípadoch aj pri iných ústavných činiteľoch. „Ja ako politik som si zvykol na mnoho klamlivých obvinení,“ posťažoval sa Kaliňák. V rámci klamlivých obvinení spomenul prípad Hedvigy Malinovej, spomenul aj vraždu Jána Kuciaka a jeho snúbenice, kde sa poukázalo na prepojenie Smeru na taliansku mafiu, ale aj kauzu DPH či CT prístroja.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Médiá sa musia ospravedlniť

Slovensko podľa neho zažíva najlepšie doby, čo vidno na nízkej nezamestnanosti či vyrovnanom rozpočte. „A to niekomu vadí a vadí to najmä tým, ktorí nedokážu vládnuť v tomto štáte, lebo nemôžu vyhrať voľby dmeokratickým spôsobom,“ povedal. „Naše médiá sa postarali o to, že Slovensko aj v zahraničí vyzeralo ako krajina, ktorá má zásadný problém s rešpektovaním práva alebo so zneužívaním. Dokonca prezident Kiska povedal, že bola jednoznačne zneužitá moc.“ Kaliňák sa obul aj do strany SaS.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Chcem teda povedať, že vyzývam médiá, aby sa ospravedlnili civilným pracovníkom, ktorých krivo obvinili. Mne nie. Aby napravili túto chybu, pretože potom sami vyvolajú atmosféru, ktorá hraničí s násilím,“ dodal. Podľa poslanca je vtipné ako médiá reagujú len selektívne na veci. „Trnavský župan napríklad zakázal konšpiračný magazín. Viem si predstaviť, keby zakázali týždenník .týždeň, že by tu boli vzbury a demonštrácie. Je to taký komunistický prístup k žurnalistike, ktorý zažívame na slovensku.“

Neschopná opozícia

Niekoľkokrát zopakoval, že sloboda slova nemôže existovať bez zodpovednosti, čo má platiť aj v tomto prípade. Preto podnikne právne kroky aj voči médiám. „Myslím si, že Smer sa ani v čase, kedy bola sama vo vláde, nijakým spôsobom neznížila k tomu, aby obmedzovala alebo znižovala demokratický štandard na Slovensku. Ale s každým právom prichádza aj zodpovednosť,“ povedal. Podľa neho má Slovensko neschopnú opozíciu a médiá sa snažia nahradiť opozíciu a fungovať v politickom boji.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Dokonca by radi vládli alebo by radi rozhodoval, akým spôsobom mimo demokratických volieb má Slovensko postupovať. V poslednej dobe sa rodia kauzy a témy, ktoré sú často bez reálneho základu, kedy sa skupina ľudí v médiách, mimovládnych organizácách a ich sponzoroch rozhodnú o tom, že je potrebné nikoho alebo niečo zlikvidovať,“ uviedol s tým, že médiá v prípade únosu intenzívne šírili hoax.

Trestné oznámenie odmietli

Vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby ministerstva vnútra vydal 12. októbra uznesenie, ktorým odmietol trestné oznámenie v kauze údajného únosu vietnamského podnikateľa slovenským vládnym špeciálom. Podľa vyšetrovateľa nebol dôvod na začatie trestného stíhania a na iný postup. Jeho rozhodnutie potvrdil aj dozorujúci prokurátor, ktorý zamietol sťažnosť oznamovateľky v tejto veci. Vo veci bolo vypočutých okrem oznamovateľky 23 osôb.

Prokurátorka Krajskej prokuratúry Bratislava Soňa Juríčková, ktorá zamietla sťažnosť oznamovateľky voči záverom vyšetrovateľa, v odôvodnení svojho rozhodnutia uviedla, že opisované konanie v trestnom oznámení nie je možné považovať, a teda aj právne kvalifikovať, ako prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa, marenia úlohy verejným činiteľom, prípadne ako ktorýkoľvek z trestných činov obsiahnutých v osobitnej časti Trestného zákona.

„V posudzovanej trestnej veci nie je preto možné a ani by nebolo zákonné hovoriť o tom, že zo strany či už člena vlády, zamestnanca ministerstva vnútra alebo príslušníka polície došlo ku konaniu, ktorým by títo konali v rozpore so svojou právomocou, v rozpore so zákonom a zároveň by tým získali prospech, či už pre seba, alebo pre niekoho iného, prípadne by tým spôsobili bližšie neurčenú škodu,“ napísala prokurátorka.

zopakoval, že žiadny politik ani úradník sa na únose nepodieľal

opäť útočil na médiá, že si vymysleli informácie o falošnom pase, Kaliňákovom telefonáte, Kaliňákovom ochrankárovi na palube lietadla či kolóne.

Prečo oklamal Poľsko – pani redaktorka (todova) vy ste svojim pristupom zhodili celu novinarsku obec. Pani redaktorka, vy ked ste pisali clanok

Môžeme si to povedať, porozprávať sa o tom na súde

uneseny vynimka zo schengenu, je tu pas ktory nema viza – nevedel som

ak by sa hlásil Kiska, šiel by som kandidovať – na čele štátu máme daňového podvodníka

bol fico na vazovovej ulici –