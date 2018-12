Miroslav Lajčák alebo Robert Fico? Strana Smer má v prezidentskom kandidátovi jasno

Strana Smer-SD stále nepovedala meno svojho prezidentského kandidáta pre budúcoročné voľby. Predseda strany Robert Fico uviedol, že v prezidentskom kandidátovi má strana jasno, ale odmieta ho povedať preto, aby ho média nelynčovali. Podľa Fica je ešte čas na predstavenie kandidáta.

"Máme jasno v prezidentskom kandidátovi, ale nevystavím ho vášmu lynču, musíte si počkať," odkázal na tlačovej konferencii po slávnostnom sneme Smeru-SD Fico. Podľa neho by mohol termín na predkladanie kandidatúru končiť v prvom februárovom týždni.

Šéf Smeru-SD nepovedal ani to, či je minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) mimo hry a strana má nové meno. "Môžete dedukovať iba to, že ja nekandidujem," odkázal médiám. Fico tiež potvrdil, že Smer-SD čakajú personálne zmeny na rôznych úrovniach riadenia.

"Vieme, že musíme zohľadniť výsledky, pokiaľ ide o komunálne voľby a naše predstavy fungovania strany. Hovoril som o personálnych výmenách na všetkých stupňoch riadenia strany Smer-SD," doplnil.

Na otázky o Gorile neodpovedal

Expremiér zároveň nepovedal, či bol v byte na Vazovovej zo spisu Gorila, zopakoval, že Gorila je kauza vlády Mikuláša Dzurindu. Na tlačovej konferencii opäť kritizoval opozíciu aj prezidenta Andreja Kisku.

Hovoril o dôležitosti eurovolieb, zdôraznil, že Slovensko patrí do Európskej únie a NATO. Informoval, že Smer-SD chce opäť zaviesť právo na odpoveď pre verejných činiteľov a tiež prijať opatrenie, aby internetové diskusie v médiách neboli anonymné.

Zdroj: TASR/Radoslav Stoklasa ​

Zodpovednosť by mal niesť vydavateľ, pod ktorého článkom je takáto diskusia. Smer-SD predstavil aj balík prorodinných opatrení. Hovorí o predĺžení obdobia poberania materskej na rok a započítavaní tohto obdobia do odpracovaných rokov na účely dôchodkového zabezpečenia alebo o razantnom zvýšení rodičovského príspevku.

Tiež chce pomôcť matkám, ktorým muži neplatia výživné. Platiť by im mal štát, ktorý by zároveň prevzal za seba zodpovednosť voči neplatičovi v podobe právnych krokov. Smer-SD mieni tiež znížiť daň z pridanej hodnoty na základné potreby pre narodené dieťa. Týkať by sa to malo plienok, detskej výživy či základných hygienických potrieb.

Rodičom prváčikov by strana chcela ponúknuť stoeurový príspevok na základné školské potreby. Medzi ďalšie opatrenia patrí zrušenie správnych poplatkov v prípade zmeny priezviska v dokladoch manželov po svadbe. Pri zahraničnej politike strana zdôrazňuje, že Slovensko patrí do EÚ a NATO.