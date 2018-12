VIDEO Slovensko a Srbsko chystajú dohodu o vyrovnaní dlhu ešte z čias Juhoslávie

Peter Pellegrini a srbská premiérka Ana Brnabičová

Zdroj: TASR - Martin Baumann

BRATISLAVA - Slovensko a Srbsko by mohli začiatkom budúceho roka podpísať dohodu o vyrovnaní dlhu ešte z čias Juhoslávie. Slovensko preferuje jednorazové čiastočné splatenie. Malo by ísť o sumu okolo šiestich miliónov eur. Peniaze majú ísť na podporu Slovákov žijúcich v zahraničí. Povedal to premiér Peter Pellegrini po rokovaní so srbskou premiérkou Anou Brnabičovou.