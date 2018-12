Za nepriznaný majetok budú pykať: Poslanci NR SR zaplatia mastné pokuty

V prípade Nicholsonovej je dôvodom, že v majetkovom priznaní neuviedla, že vlastní chatu. Nicholsonová už v tomto prípade v minulosti priznala chybu s tým, že nebolo jej zámerom niečo zatajovať. Minister životného prostredia zase neuviedol obchodný podiel v súkromnej spoločnosti. Pokiaľ ide o Remišovú, výbor skonštatoval, že vo svojom majetkovom priznaní neuviedla rekreačnú chatu, ktorú vlastní v katastri Pribyliny (okres Liptovský Mikuláš), v chránenom vtáčom území. Poslankyňa, ktorá bola na dnešnom zasadnutí výboru prítomná argumentovala, že v čase podávania majetkového priznania nebola ešte stavba zapísaná v katastri nehnuteľností.

"Do bodky som dodržala to, čo sa vyžaduje na vami schválenom tlačive," povedala s tým, že formulár uvádza ako kategóriu iba "stavby zapísané v registri nehnuteľností". Podľa väčšiny členov výboru však predmetná stavba spadá do ďalšej kategórie, konkrétne "iné stavby". Rozhodnutie výboru je podľa Remišovej vrcholom nekompetentnosti a politickej šikany za to, že poukazuje na koaličné kauzy. Proti rozhodnutiu výboru sa je možné odvolať na Ústavný súd SR, pričom Remišová potvrdila, že tak urobí.

Výbor sa dnes zaoberal aj prípadom ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka. Konkrétne tým, že podľa výboru neuviedol do priznania vlastníctvo 1/6 rodičovského domu, ktorý získal v dedičskom konaní. Výbor však konanie v jeho veci prerušil, keďže poslanec Peter Kresák upozornil, že podľa zákona sa konanie proti verejnému funkcionárovi zastavuje, akonáhle sa vzdá funkcie. Väčšina členov výboru sa zhodla, že situácia v súvislosti s jeho verejnou funkciou je v súčasnosti nejasná.

Podanie na opozičnú poslankyňu Katarínu Macháčkovú zase výbor posunul na mestské zastupiteľstvo v Prievidzi. Išlo o problematiku nadobudnutia pozemkov v čase, keď už bola primátorkou Prievidze. Keďže v tom čase ešte nebola poslankyňou, výbor skonštatoval, že nie je príslušný sa vecou zaoberať