Sulík opäť zaútočil na Kisku! To, čo predviedol s Pellegrinim a Lajčákom, je nedôstojné divadlo

BRATISLAVA - To, čo v stredu predviedli prezident Andrej Kiska, premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) a minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD), je bezprecedentné a nedôstojné. Tvrdí to predseda opozičnej SaS Richard Sulík.

Občania sa podľa lídra SaS právom môžu pýtať, kto koho v tejto situácii vydiera a kto je tu vydieraný. "Za normálnych okolností, ktoré by zodpovedali ústave a zvyklostiam, by sa už hľadal nový šéf slovenskej diplomacie, pretože prezident by prijal demisiu ministra Lajčáka," povedal Sulík. Podľa jeho slov však ani táto "rutinná záležitosť" nemôže na Slovensku prebehnúť štandardne. "Pripomíname, že ústavní činitelia pri nástupe do funkcií sľubujú dodržiavať zákony a Ústavu SR, pričom ústava osobitne prezidentovi ukladá zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov," podotkol Sulík.

Prezident Kiska ani v stredu nerozhodol, či prijme, alebo odmietne Lajčákovu demisiu, ktorú minister podal v súvislosti s dianím okolo Globálneho paktu OSN o migrácii. Na rozhodnutie si vzal ešte čas vzhľadom na informácie, ktoré dostal. Podľa premiéra Pellegriniho by definitívne riešenie mohlo prísť v priebehu dní až týždňov. Lajčák rešpektuje pozíciu prezidenta a bude vykonávať svoje povinnosti až do prijatia rozhodnutia hlavou štátu.

Lajčák rozhodnutie podať demisiu oznámil vo štvrtok (29.11.) večer v nadväznosti na prijatie parlamentného uznesenia z dielne SNS a Smeru-SD. Vláda toto uznesenie v stredu vzala na vedomie, pakt odmietla a nikomu neschválila účasť v Marrákeši.