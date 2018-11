Slovensko neplánuje odsúhlasiť pakt OSN o migrácii, vyhlásil premiér: Lajčák hrozí demisiou

Zdroj: Úrad Vlády SR

BRATISLAVA - Vláda SR neurobí žiadnu aktivitu, ktorá by mohla byť vnímaná ako akýkoľvek súhlas s prijatím paktu z dielne OSN o migrácii. V závere prvého rokovacie dňa 38. schôdze parlamentu to v takmer prázdnej rokovacej sále uviedol premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Vystúpil pred otvorením rozpravy k uzneseniu, ktorým SNS žiada, aby vláda pakt odmietla. Minister diplomacie Miroslav Lajčák (Smer-SD) hrozil demisiou, ak by NR SR svojím uznesením zablokovala odsúhlasenie kompaktu o migrácii.