Žiga o antibyrokratickom balíčku: Obsahuje 36 opatrení, toto je jeho úloha

Najnovší súbor 36 opatrení na odstránenie zbytočnej byrokracie sa podľa Žigu zameriava na elektronizáciu služieb a zefektívnenie procesov pri začatí podnikania a otváraní prevádzok. Časť opatrení je výsledkom zistení MH SR, ktoré sa sústredilo na významné zjednodušenie pravidiel pri povoľovaní podnikania, ubudnú rôzne povinnosti a potvrdenia napríklad v oblasti hygieny alebo stavebného konania a úrady získajú údaje priamo z informačných systémov. Do konca budúceho roka by malo byť zavedených do praxe 32 opatrení, zvyšné sa zrealizujú počas roku 2020.

Informoval zároveň, že podnikateľom majú zmeny ušetriť v prvom roku 72,5 milióna eur, následne až 76 miliónov eur. Na opatreniach spolupracovali orgány štátnej správy, podnikatelia, ale aj analytici. Rezort hospodárstva predložil tretí antibyrokratický balíček na pripomienkové konanie, následne by o ňom mala rokovať vláda.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Upozornil, že balíček prináša jednotné pravidlá pre tie inštitúcie na Slovensku, s ktorými sa stretávajú občania pri začatí podnikania a otváraní rôznych prevádzok. Ide o stavebné úrady, regionálne úrady verejného zdravotníctva, inšpektoráty práce a inšpektoráty SOI, ktoré majú regionálne rôzny prístup a požiadavky na podnikateľov. Po novom príslušné úrady vypracujú a zverejnia kontrolné zoznamy povinností (tzv. checklist) pre začínajúcich podnikateľov, čo doteraz chýbalo. Všetky úrady by mali postupne zverejniť aj vzory požadovaných tlačív.

Zdôraznil, že v praxi podnikateľom ubudne významné množstvo povinností. Až 11 opatrení pripravil rezort v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ). Podnikatelia nebudú musieť vykonať povoľovacie konanie pri otváraní prevádzok s minimálnym alebo žiadnym vplyvom na zdravie zamestnancov (napr. kancelárie), ale pošlú iba oznámenie. Žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky bude jednotná pre všetky regionálne ÚVZ, zverejní sa na webe a nebudú sa vyžadovať nepotrebné prílohy.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Šesť opatrení Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR sa podľa Žigu primárne zameriava na zjednodušenie stavebného konania - napríklad vytvorenie novej kategorizácie nebytových priestorov zjednotí postupy stavebných úradov, zverejní sa jednotný vzoru žiadosti o zmenu účelu užívania stavby. Súčasný právny stav totiž spôsobuje odlišné prístupy stavebných úradov k podnikateľským subjektom.

Piatimi návrhmi podľa Žigu prispeje priamo aj MH SR. Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) napríklad bude môcť pri porušení menej závažných pravidiel využiť kompetenciu, keď podnikateľ dostane "druhú šancu". Ak urobí nápravu v prospech spotrebiteľov, môže sa mu znížiť alebo úplne odpustiť hroziaca sankcia. SOI súčasne nebude musieť viesť správne konanie a môže sa sústrediť na iné aktivity. Po novom by mala SOI pri výške pokuty zohľadňovať aj obrat podniku. Žiga dodal, že prvý balíček antibyrokratických opatrení obsahoval 35 opatrení a vláda ho schválila v júni 2017. Druhý balíček, ktorý obsahuje 23 opatrení a päť úloh, platí od mája.