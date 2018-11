Lajčák chce vycestovať do Marakéša: Kritika od SNS, minister je pripravený na radikálny krok

BRATISLAVA - Navrhujem ísť do Marakéša. Ak tam parlament zakáže ísť, musel by som reagovať odchodom z postu ministra zahraničných vecí. Povedal to v relácii RTVS Sobotné dialógy šéf diplomacie Miroslav Lajčák s tým, že nie je pravda, že ak pôjdeme do Marakéša, tak sa tým priamo prihlásime k paktu o migrácii a vyjadríme s ním súhlas.

Valné zhromaždenie OSN schválilo 13. júla 2018 záverečný text globálnej dohody o migrácii Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. Text dokumentu nie je právne záväzný a jednotlivé krajiny svoje stanovisko vyjadria na medzivládnej konferencii 10. – 11. decembra 2018 v Marakéši v Maroku. Cieľom dohody je podpora bezpečnej, riadenej a legálnej migrácie a zníženie počtu prípadov pašovania ľudí a obchodovania s ľuďmi.

„Dokument hovorí o riadenej, bezpečnej a legálnej migrácií. Neobsahuje žiadne nariadenia, ktoré máme dodržiavať. My si povieme, čo chceme dodržiavať. Dokument prihliada na potreby vlád, komunít aj migrantov. Nie je právne záväzný,“ povedal Lajčák a dodal, že globálny rámec sa nedotkne suverenity štátov, sú totiž potvrdené v dokumente.

Podľa podpredsedu Výboru NR SR pre európske záležitosti a člena Zahraničného výboru NR SR Martina Klus zo strany Sloboda a Solidarita (SaS) je dokument záväzný minimálne morálne. „Načo sa vôbec prihlásiť k niečomu, čo nie je právne záväzné? Už dnes si vyberáme, koho pustíme do krajiny. Môže sa to však vymknúť spod kontroly. Upozorňujem na to, že niektorí si to môžu vysvetliť po svojom a dovalí sa k nám množstvo ľudí,“ povedal opozičný poslanec.

Lajčák a Klus sa zhodli, že migrácia je globálny problém a treba ho riešiť. „Slovensko to nevyrieši samotné. OSN je to najlepšie, čo máme. Môžeme ho kritizovať, ale čo by sme bez neho robili? Toto je vôbec prvý pokus o riešenie migrácie,“ uviedol v relácii minister zahraničia.

„Ambíciou dokumentu je podeliť sa o skúsenosti. Debata o migrácii bude pokračovať, ale NR SR chce Slovensko z tejto debaty vylúčiť. Má zmysel byť v Marákeši, lebo sa tam bude diskutovať o migrácii a môže tam odznieť aj hlas Slovenská. Ak sa tak stane, vymedzíme si, že Slovensko je plne suverénne, že dokument považujeme za návrh a my si zvolíme, čo z neho budeme implementovať. Ak tam vystúpime, budú sa na to odvolávať generácie slovenských diplomatov,“ povedal Lajčák.

Zahraničný výbor NR SR v stredu prijal uznesenie, podľa ktorého by Slovensko kompakt malo odmietnuť. Proti kompaktu je hlavne koaličná SNS, ale aj opozičné SaS a Sme rodina. O kompakte sa rokovalo počas toho, ako Lajčák predsedal Valnému zhromaždeniu OSN. Minister Lajčák navrhol, aby Slovensko išlo jasne prezentovať svoje výhrady k paktu do marockého Marakéša, aby sa tak dostali do záverov konferencie.

Ani s týmto návrhom však výbor nesúhlasil a stotožnil sa s návrhom predsedu SNS Andreja Danka, ktorý chce, aby Slovensko vyjadrilo svoj nesúhlas s migračným paktom neúčasťou na marakéšskej konferencii. Lajčák je presvedčený, že neúčasť Slovenska poškodí jeho diplomatickú kredibilitu. On sám sa však zachová tak, ako rozhodne vláda.

Dokument o migrácii schválilo 192 z 193 členských krajín OSN. Z rokovania o dohode v minulom roku odstúpili USA, pretože podľa nich je pakt nezlučiteľný s migračnou politikou Washingtonu. Medzi ďalšími krajinami, ktoré oznámili odstúpenie od dohody, je napríklad Maďarsko, Česká republika, Rakúsko a ďalšie.

SNS trvá na svojom

Slovenská národná strana (SNS) trvá na tom, aby do Marrákeša, kde sa bude hovoriť o Globálnom pakte OSN o migrácii, nikto za Slovensko nešiel. "SNS nedovolí účasť slovenského zástupcu v Marrákeši," píše sa v stanovisku SNS, ktoré médiám poslala v sobotu šéfka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová.

Národniari pripomínajú uznesenie, ktoré predložili do Národnej rady SR a v ktorom žiadajú, aby vláda odmietla členstvo Slovenska v Globálnom pakte OSN o migrácii. "Aj iné členské štáty ako USA, Austrália, Izrael, všetky krajiny V4 okrem Slovenska, už aj Bulharsko zaujali odmietavý postoj voči tomuto paktu. Ale najmä od neho odskočila krajina, ktorá sa najviac podieľala na vypracovaní paktu Rakúsko a iniciátorská krajina paktu Švajčiarsko," upozornil podpredseda SNS Anton Hrnko.

SNS kritizuje Európsku komisiu, ktorá podľa národniarov oznámila, že sa chce v mene celej Európskej únie pripojiť k dokumentu, prevziať a implementovať všetky záväzky vyplývajúce z Globálneho paktu OSN do legislatívy EÚ.

"Je preto veľmi pravdepodobné, že už čoskoro budeme opäť musieť čeliť brutálnemu nátlaku tria vysokopostavených hlavných podporovateľov migrácie: Fransa Timmermansa, Federici Mogheriniovej a ďalších, aby sme im prestali robiť problémy a rýchlo sa zaradili v Európskej únii medzi tých ostatných – poslušných," uviedol prvý podpredseda Jaroslav Paška.

Hrnko doplnil, že nezáväzný pakt je zbytočný, záväzný pakt považuje za škodlivý. "Pakt, ktorý by nás zaviazal podporovať migráciu a dával nám povinnosti a potenciálnym migrantom práva, je nevyvážený a v konečnom dôsledku škodlivý. Preto sa Slovensko na marrákešskom podujatí nemá podieľať a ani ho podporovať," uzavrel Hrnko.

Viaceré štáty nechcú dokument podpísať. Pakt rozdeľuje aj slovenskú politickú scénu. Pre SNS je pakt obsahovo neakceptovateľný, SaS ho označila za nebezpečný. Odmieta ho aj Sme rodina. Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nom. Smeru-SD) pripustil demisiu, ak parlament odhlasuje, že sa Slovensko k paktu nepridá.

Hrnko kritizuje Lajčáka

Podpredseda SNS Anton Hrnko kritizuje ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka pre jeho komentovanie slovenskej politickej scény. Podľa Hrnka sa Lajčák nespráva diplomaticky.

"Zostal som trochu prekvapený z posledných vyjadrení ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka ohľadom migračného paktu jednak k slovenskej politickej scéne ako takej, a jednak k stranám Smer-SD a SNS. Už jeho komentovanie postoja rôznych politických strán ku Globálnemu paktu OSN o migrácii, že ide o zápas o väčšieho Kotlebu bolo absolútne nemiestne a na výsosť nediplomatické," píše Hrnko na sociálnej sieti.

Lajčák považuje diskusiu o pakte na Slovensku za iracionálnu. "Toto sú preteky o preferencie o voliča a o tom, kto dokáže byť väčší Kotleba ako Kotleba," vyhlásil Lajčák, ktorému to je ľúto, lebo to škodí krajine.

"Jeho komentovanie postojov Smeru a SNS spôsobom, že sa posúvajú smerom ku krajnej pravici, je prejavom vrcholného nevďaku najmä vo vzťahu k Smeru-SD," reagoval Hrnko. Uviedol, že Smer-SD poslal Lajčáka "s obrovským platom do New Yoru, aby tam reprezentoval Slovenskú republiku, hoci funkcia predsedu Valného zhromaždenia nevyžaduje stálu prítomnosť predsedu na Valnom zhromaždení".