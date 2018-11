Sulík sa rozhodol: Nebude kandidovať za europoslanca! SaS má do budúcnosti veľké plány

BRATISLAVA – Predseda SaS Richard Sulík dnes na kongrese strany oznámil, že nebude viac kandidovať do Európskeho parlamentu. Sulík bol europoslancom od roku 2014.

Sulík pripomenul, že SaS zakladal s Robertom Mistríkom a súčasným bratislavským županom Jurajom Drobom. Nikdy sme sa nezamýšľali nad tým, či budeme príliš úspešní, a tak do vlády sa dostali už skôr, ako plánovali. „Mylne sme sa domnievali, že naším spoločným nepriateľom je Robert Fico,“ povedal s tým, že koaličným partnerom SaS musela byť v roku 2010 na smiech. „Rok mi trvalo, kým som pochopil, že Mikuláš Dzurinda ide po nás,“ vyhlásil. Sulík, podľa ktorého SaS vtedy hromadila chybu za chybou a robili ústupky.

SaS je dnes najväčšou opozičnou stranou, pričom koaliční partneri z roku 2010 nedopadli podľa Sulíka najlepšie. „Kým v roku 2010 nám chýbali skúsenosti, v roku 2012 nám chýbal čas,“ povedal líder liberálov. Cieľom SaS nie je dosiahnuť najlepší výsledok v histórii, ale vyhrať parlamentné voľby v roku 2020, alebo skôr.

Zdroj: SITA/Braňo Bibel

SaS pripravila program Spravme Slovensko lepším, s ktorým predstúpi pred občanov pred parlamentnými voľbami. Program obsahuje osem priorít. „Najcennejšie čo máme, sú naši ľudia. Za členov SaS sa hanbiť nemusíme,“ zdôraznil.

Slovensko dnes podľa Sulíka stráca drahocenný čas, preto liberáli musia v najbližších voľbách zabojovať. „Sme na to pripravení,“ vyhlásil s tým, že začne sebou. Pripomenul, že keď sa stal europoslancom strana, mala 3,9 percenta v prieskumoch, v parlamentných voľbách potom dvanásť, teda jeho pôsobenie v Európskom parlamente strane nepoškodilo. „Rozhodol som sa, že už do Európskeho parlamentu kandidovať nebudem,“ vyhlásil. Ak bude SaS vo voľbách úspešná, bude opäť kandidovať na predsedu strany. Sulík zároveň tvorí osobný tím, ktorý mu má pomáhať. Jeho ambícia je nahradiť stranu Smer-SD.

Zdroj: SITA/Braňo Bibel

„Nikdy som sa nehral na Mesiáša. Nikdy som nehovoril, že som gazda. Mesiáši sa minuli,“ konštatoval. U Andreja Kisku Sulík nevidí odhodlanie prebrať zodpovednosť za Slovensko. Nové strany sa musia dostať podľa neho najskôr dostať do parlamentu a nabrať skúsenosti. Niektorým parlamentným stranám chýba koaličný potenciál. „Len SaS vie dať voličom ucelenú ponuku,“ povedal s tým, že SaS je jediná reálna alternatíva k vláde a bude to všetkým celý budúci rok vysvetľovať. Zo Slovenska chce krajinu, kde sa oplatí podnikať a žiť.

SaS má dnes 5500 priateľov slobody, ktorí sú sympatizanti strany. Sú však na úrovni členov iných strán, pretože môžu hlasovať na kongresoch. „Sú na úrovni delegátov v iných stranách,“ vysvetlil. Za chiméru považuje, že len strany s členskou základňou môžu vládnuť. „Béla Bugár, aj keby dnes chcel odísť z koalície, stovky ľudí vo funkciách, mu to nedovolia,“ povedal Sulík.

Zdroj: SITA/Braňo Bibel

Sulík tvrdí, že SaS ešte musí počkať, kto sa dostane do parlamentu. „Nevieme preto dnes povedať, s kým chceme vládnuť,“ uviedol, ale z povolebnej spolupráce vylúčil Smer-SD, SNS a Kotlebovu Ľudovú stranu Naše Slovensko. Dovtedy sa chce snažiť vyhrať voľby tak, aby potreboval, čo najmenej koaličných partnerov. „Po voľbách budeme hľadať kompromisy a s kým sa dohodneme, budeme dodržiavať Koaličnú zmluvu,“ povedal. Sulík bude trvať, aby Koaličnú zmluvu podpísal každý poslanec NR SR koaličnej strany, nielen predsedovia strán.

SaS povedú do eurovolieb Jurzyca, Baránik a Ďuriš Nicholsonová

Liberálov zo SaS povedie do budúcoročných májových volieb do Európskeho parlamentu trojica Eugen Jurzyca (líder kandidátky), Alojz Baránik a Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorí sú v súčasnosti poslancami Národnej rady SR. Oznámil to v sobotu predseda SaS Richard Sulík na programovej konferencii v Bratislave.

"Slovensko musí mať v Európskom parlamente zdatného ekonóma, presvedčeného, ale triezveho Európana," povedal Sulík o Jurzycovi. Baránika označil za zdatného právnika, Ďuriš Nicholsonovú za silné meno so silným politickým výtlakom. V eurovoľbách by chcela SaS získať aspoň dva mandáty. Ďalšie mená z kandidačnej listiny Sulík nepredstavil, ešte sa chcú so záujemcami rozprávať o ich plánoch.

Zdroj: SITA/Braňo Bibel

Sulík informoval aj o programe, ako by sa podľa SaS mohla Európska únia (EÚ) zreformovať "k lepšiemu". Nazvali ho Manifest slovenského eurorealizmu. Sulík tiež zdôraznil, že SaS verí v budúcnosť v EÚ, nechce vystúpenie Slovenska z tohto spolku. Únia však podľa neho potrebuje reformu.

V budúcom roku sa budú na Slovensku konať aj prezidentské voľby. V tých SaS podporuje Roberta Mistríka. Sulík ho označil za "famózneho kandidáta". Líder SaS tiež oznámil, že liberálov čaká výročný kongres, uskutoční sa 15. júna 2019 v starej Národnej rade v Bratislave.