Prezident by mal prísť o kompetenciu udeľovať amnestie, tvrdí SaS

Martin Klus

Zdroj: TASR - Martin Baumann

BRATISLAVA - Prezident SR by mal prísť o oprávnenie udeľovať amnestie, ostala by mu však právomoc udeliť individuálnu milosť. S takýmto návrhom prichádza v rámci aktuálnej schôdze pléna opozičná SaS v rámci novely Ústavy SR, na ktorej zmenu je potrebných aspoň 90 hlasov. Liberáli tvrdia, že amnestia je zásahom do rozhodnutí súdov a devalvuje prácu orgánov činných v trestnom konaní.