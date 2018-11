Blížia sa eurovoľby, vráti sa Sulík na Slovensko? Šéf SaS má v tejto otázke jasno

BRATISLAVA - Líder opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík má jasno v otázke, či bude v roku 2019 opätovne kandidovať za poslanca do Európskeho parlamentu.

Ako uviedol, svoje záväzné rozhodnutie prezradí ešte tento mesiac. „Áno, sľúbil som, že sa 24. novembra na Programovej konferencii SaS v Bratislave vyjadrím k ďalším krokom, ako aj k mojej opätovnej kandidatúre do Európskeho parlamentu. Tento sľub, samozrejme, dodržím," povedal. Podľa neho sa témou eurovolieb, ktoré sa budú konať 23. až 26. mája 2019, v SaS intenzívne zaoberajú.

Poslanec Národnej rady SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Martin Klus, o ktorom sa hovorilo ako o možnom kandidátovi na europoslanca, sa o miesto v Európskom parlamente uchádzať nebude.

„Diskutoval som na túto tému s vedením strany SaS a nateraz sme sa zhodli na tom, že by moja prítomnosť mohla byť užitočnejšia najmä v kampani do slovenských parlamentných volieb. Rád by som bol aktívne nápomocný, aby sa SaS stala súčasťou vlády, a možno aj ja osobne. Preto o eurovoľbách v roku 2019 neuvažujem," vyhlásil Klus.

Medzi liberálmi sú však iní adepti, ktorí kandidatúru do europarlamentu nevylučujú. Medzi nimi napríklad poslanec NR SR Karol Galek. „Dôležité je rozhodnutie Richarda Sulíka. Akékoľvek bude, SaS má dostatok odborníkov, ktorí by v europarlamente mali čo povedať. Vidím to ako cestu, ako presadiť čo najviac vecí pre Slovensko," uviedol Galek.

Rovnako zostáva otázkou aj to, či sa o miesto v Európskom parlamente bude uchádzať aj podpredsedníčka NR SR za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorá sa už v minulosti o tento post uchádzala, alebo iní poslanci Národnej rady SR.

Kongres a Programová konferencia sú v strane SaS kľúčové. „Na túto konferenciu sa obzvlášť teším, lebo za posledný rok sme prijali viac nových členov a toto bude príležitosť stretnúť a porozprávať sa so všetkými naraz. Čo sa týka programu strany, ten je jasný, predstavili sme našu víziu, priority a k nim osem reformných diel. SaS ako strana odborníkov má pripravené riešenia pre všetky dôležité oblasti," dodal Sulík.