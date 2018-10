Hrnko kritizuje televíziu, hnevá ho obľúbená šou: Štát s týmto názvom nikdy nevznikol

BRATISLAVA - Anton Hrnko sa opäť raz pustil do médií. Jedného z najvplyvnejších členov SNS tentokrát vytočila súťaž Česko Slovensko má talent. Neuveríte, čo je dôvodom.

Národniarovi sa nepáči to, ako TV JOJ, ktorá šou vysiela, píše jej názov - Československo má talent. „Veľmi by ma zaujímalo, keby redaktor tejto televízie slovenskému publiku vysvetlil, kde sa ono Československo nachádza, lebo ako som hľadal na mape, takýto štát som tam nenašiel!" napísal politik.

Podľa neho žiadny taký štát nikdy nevznikol. „Roku 1939 zaniklo Česko-Slovensko a roku 1993 sa do minulosti pobrala aj Česká a Slovenská Federatívna Republika, teda tiež len Česko-Slovensko, ak by sme sa to pokúsili skrátiť podľa gramatických pravidiel," uviedol na svojom Facebooku.

Zdroj: FB / Anton Hrnko

Čistá iredenta, tvrdí Hrnko

Uznáva, že vnútroštátnou úpravou existovalo aj Československo, „ale to bol český štát rozšírený a Slovensko, v ktorom Slováci nevedeli nájsť svoj skutočný domov, a preto ho poslali do minulosti", píše Hrnko.

„A rovnako existuje aj súťaž Česko Slovensko má talent, ale tá súťaž (hoci sa mi ten názov nepáči, slovo mať by malo byť v množnom čísla, teda majú) nie je o nejakom Československu, ale o udržiavaní kultúrnych vzťahov v dvoch štátoch! Z môjho pohľadu zo strany redaktorov novin tv na stanici Joj nešlo o nič iné, len o čistú iredentu! Ale toto už nie je podnet pre televízne rady," uzatvoril svoju kritiku.

Tú si však Hrnko vyslúžil aj za svoj status. Ľudia sa ho pýtali, prečo radšej nerieši reálne problémy ľudí. „Anton, toto je vec, ktorá vás naozaj trápi? Nevadí vám, že váš šéf nevie doložiť jeho vzdelanie? Alebo to, že nástupný plat mladého vedca je podobný ako predavača?" napísal Michal.