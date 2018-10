Najdrsnejšie reakcie v rozprave o zmene Ústavy: Tajná dohoda koalície nevyšla, Smer po zmätkoch neuspel

Zrejme najdôležitejším bodom programu malo byť včera hlasovanie o zastropovaní dôchodkového veku. Hlasovanie však odložili na november, keďže Smer nemal istotu 90-ich hlasov. Po piatej hodine poobede sa preto strhla búrlivá rozprava k návrhu o zmene voľby ústavných sudcov. Poslancovi Robertovi Ficovi zrejme plán so zavedením vlastnej beztrestnosti nevyšiel tak, ako to koalícia plánovala. Nie raz sa totiž Ficove meno skloňovalo s možnosťou, že sa chce sám stať ústavným sudcom, čo počas rozpravy povedalo aj niekoľko poslancov.

Kotleba sa zahral s koalíciou

Ešte o deviatej večer to vyzeralo tak, že schválenie návrhu je isté. Opozícia sa navážala do ministra spravodlivosti Gábora Gála i do Borisa Kollára a jeho strany, Gál útočil na Kotlebovcov a koalícia sa zas sťažovala, že opozícii sa nedá vyhovieť. Možno si mal Gál odpustiť narážky na fašistov alebo sa Kotlebovci jednoducho opäť nepredvídateľne spravili po svojom. Kotleba to po rokovaní komentoval, že sa trochu zahrali s koalíciou.

Pri konečnom hlasovaní o návrhu zmeny ústavy ako celku tak nakoniec nehlasovali nielen Kotlebovci, ale ani strana Borisa Kollára. Z 99 prítomných poslancov hlasovalo za len 55. Návrh zákona tak nezískal potrebnú väčšinu a neprešiel. Podľa Jána Podmanického nenastal zmätok, šlo len o legislatívno-technický problém, ktorý Madej odstránil. Opozícia to ešte pre koncom hlasovania označila za novodobú noc dlhých nožov.

Veď mali hlasovať za

Po niekoľkých hodinách búrlivých vystúpení a reakcií poslancov a po obrovskom zmätku v rokovacej sále nakoniec pred hlasovaním odišli strany SaS a OĽaNO. Pristúpilo sa ku kľúčovému hlasovaniu o pozmeňovacom návrhu poslanca Smeru Róberta Madeja. To, čo sa udialo po hlasovaní koalíciu naozaj prekvapilo.

Koalícia rátala s podporu Kotlebovcov. Výsledok ich však nepotešil a v rokovacej sále nastali zmätky. Jozef Ježík, ktorý bol spravodajcom, sa začal otáčať a neodpustil si ani komentár k hlasovaniu. „Veď mali hlasovať za,“ povedal potichu, čo však mikrofón napriek tomu zachytil. Zrejme nepomohla ani jeho organizácie, keď palcami naznačoval, ako majú poslanci hlasovať. Za bolo 81 poslancov, zdržalo sa 18. Návrh neprešiel. Koalícia rýchlo pristúpila k plánu B. Na tvárach Ježíka, Bugára aj Glváča sa objavili naozaj prekvapené výrazy.

Pristúpili k tretiemu čítaniu, no s Bugárovým komentárom. „Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme, ale zároveň vás chcem upozorniť, že nebol schválený tento návrh, tým pádom schváliť celý zákon, ja si myslím, že by nebolo dobré,“ povedal na adresu neschválenia Madejovho pozmeňováku. Zo zmeny ústavy tak nie je nič a ústavní sudcovia sa budú vo februári vyberať po starom. Gál zrejme nebol nadšený a po záverečnom hlasovaní novinárom utiekol.

Búrlivá diskusia

Po piatej hodine sa začala búrlivá diskusia, ktorá sa zavŕšila prekvapivým výsledkom najmä pre koalíciu. Ako prvý v rozprave vystúpil líder hnutia OĽaNO, ktorý vo svojom vášnivom prejave uviedol, že Most-Híd a sieť pred dvoma rokmi podviedli svojich voličov. „Doba sa tak vyvinula, že dnes máte tú moc, áno máte moc aj keď osobne si myslím, že nie je férovo získanú,“ povedal.

„Jednoducho máte moc, vyskladali ste väčšinu v tomto pléne a dnes máte možnosť podľahnúť pokušeniu a obsadiť Ústavný súd a vymaľovať ho čisto iba svojimi ľuďmi,“ uviedol s tým, že podľa vývoja situácie a po Madejovom pozmeňováku podľahli pokušeniu spraviť z Ústavného súdu stranícky orgán.

Červený koberec pre Fica

Beztrestnosť a krytie by si podľa Matoviča zabezpečili ľudia ako Kaliňák a Fico. „Druhý prípad Roberta Fica je ten, že je verejné tajomstvo, že túži byť predsedom Ústavného súdu a vy nerobíte nič proti tomu, aby ste zabránili vyslovene ľuďom, ktorí sú s politikou spätí a ktorí by mali dostať,“ povedal. „Doslova naťahujete červený koberec Robertovi Ficovi, aby sa stal predsedom Ústavného súdu, o ničom inom ten návrh, ktorý predkladá pán Madej za chvíľu po mne nie je,“ uviedol.

Podľa Matoviča sa z poslancov stali ovečky, ktoré odhlasujú beztrestnosť a sudcovskú imunitu pre Fica. „O to viac keď dnes vieme, že SMER kedykoľvek je schopný spáchať potajme, pokútne niekde za dverami zatvorenými ústavnú väčšinu s fašistami. Ľudia nebláznite, to naozaj chcete, aby fašisti rozhodovali o tom kto bude sudcom Ústavného súdu,“ dodal.

Problém dvojičiek

Po jeho úvodnom prejave reagovala SaS s tým, aby ich Matovič neťahal do tohto divadla a nespájal ich s takýmito vecami. Matovič ich vyzval, aby za návrh nezahlasovali. Dusno teda bolo aj v samotnej opozícii. Témou, ktorú poslanci v rámci návrhu zákona vytiahli boli tzv. dvojičky. „Viem si živo predstaviť veľkolepú kombináciu Harabín - Fico. Obidvaja sú JUDr. A viem si tiež predstaviť kombináciu Jankovská - Kaliňák. Obidvaja sú JUDr.,“ uviedol Peter Osuský s tým, že by šlo o podobné duo ako Mamojka – Laššáková.

Voči tomu sa Madej ohradil. „Tie dvojičky sú len východiskom toho, keď sme tvorili ten pozmeňujúci návrh. Pamätáte si tie pochybnosti, ktoré vznikli, keď prezident Slovenskej republiky vymenoval sudkyňu Laššákovú a sudcu Mamojku,“ povedal a pripomenul odbornú diskusiu.

Gál presadzoval zmenu

Nasledovali ďalšie ostré reakcie, v ktorých sa opozícia obula do ministra spravodlivosti Gábora Gála, napätie bolo aj medzi stranou Sme rodina a opozíciou. Opozícia Gálovi niekoľkokrát prízvukovala, že robí obrovskú chybu. Remišová pred hlasovaním nakoniec poprosila Gála, aby návrh stiahol. Na protest potom zo sály odišli SaS a OĽaNO. Podľa opozície bol Madejov pozmeňujúci návrh prejavom neúcty k ústave.

„Ja nechcem, aby tu bol stav, ktorý platí dnes. Nechcem, aby sme celú tú voľbu absolvovali, ako sme ju absolvovali roky predtým. Myslím si, že už by bol čas vkročiť vpred. To, že nevieme dať ambicióznejší návrh, to je nie vina alebo nevina niekoho z politických kruhov,“ povedal s tým, že aktuálnu zostavu v parlamente si navolil občania. „Ja neviem stláčať gombíky, tých 90 gombíkov neviem stlačiť. Toto už je na vás a vaša zodpovednosť. Tak s tým narábajte zodpovedne. Ďakujem pekne,“ dodal Gál.

Smer, SNS, Most a ĽSNS. Tajná dohoda, ktorá nevyšla?

Počas niekoľkohodinovej diskusie sa v sále niekoľkokrát skloňovala tajná dohoda Smeru, SNS, Mostu a Kotlebovocv. „Pán kolega Dostál, len jedna poznámka. Si sa pýtal, že kde bol pán Kotleba, že tu nebol cez prestávku? No, pán Kotleba bol s obyvateľom Bašternákovho bytu a predstaviteľmi SNS a strany MOST-HÍD v zadnom trakte, kde vykšeftovali tento špinavý kšeft. Je to historická chvíľa, dámy a páni, keď prvýkrát Robert Fico, Béla Bugár a Andrej Danko v priateľskom objatí dohodli politický biznis s Kotlebovou Ľudovou stranou Naše Slovensko, bez hanby a verejne,“ reagoval Galko a dodal, že poslanci Sme rodina ho sklamali. na ich tajné stretnutia upozornila aj Natália Blahová zo SaS. „Práve sa vrátili zo zákulisia Fico s Dankom a Kotlebom. Kolega Alojz Baránik to nazval korupčná prestávka.“

Krajniak zo Sme rodina však povedal, že návrh sa ich strane zdal dobrý a za Fica by nikdy nehlasoval. „Po prvé, ja osobne nikdy nebudem hlasovať za kandidáta JUDr. Fica ako sudcu Ústavného súdu, ak taký návrh niekedy do parlamentu príde. Fakt č. 2. Ja osobne hlasujem za návrhy, ktoré považujem za dobré. Hlasujem za to, čo považujem za správne, bez ohľadu na to, kto to navrhne,“ povedal. „Ako prezidentský kandidát by mi mohlo, samozrejme, vyhovovať, aby som neumenšoval kompetencie prezidenta republiky. Ale ja osobne napriek tomu budem hlasovať za tento návrh zákona, lebo ho považujem za dobrý,“ povedal v reakcii.

Kollára opoziční poslanci nezlomia

„Za nás môžem povedať len toľko, viete, sme akí sme a nebudeme iní. Keď raz niečo poviem, tak to dodržím a ja nebudem nikdy ani SaS, ani OĽANO, ani ĽSNS, ale ani SMER. To znamená, že skutočne my si ideme svoje konzistentne. Vôbec nemáme akože náš záujem byť šík po šíku s vami, absolútne o to nestojíme a nebojujeme o to,“ uviedol na margo opozičných útokov Kollár. „My sa budeme vždycky rozhodovať tak ako chceme my a nie ako na nás navrieskate. A kým si toto neuvedomíte, tak nikdy s nami nemôžete počítať.“

Kollár po hlasovaní povedal, že ho nezlomí žiadny opozičný politik. „Za zákon ako taký celý nezahlasovali, to je dôležité nie? Nie, mňa žiadne argumenty v pléne nepresvedčia. Na mňa nebude žiadny opozičný krikľúň vykrikovať. Ja sa nenechám zlomiť žiadnym nejakým opozičným Osuským,“ povedal novinárom. Po takmer dvoch hodinách sa prihlásil o slovo aj Marian Kotleba. Podľa neho poukazovanie štandardnej opozície na to, akí sú fašisti len ukázalo to, že sú urazení. „Že jednoducho nie ste vy dnes tí, ktorí sú vo svetle reflektorov, že nikto za vami neprišiel na kolenách, že jednoducho vaše hlasy sú dnes ako hlasy doslova štatistov a neviete sa s tým vyrovnať,“ povedal Kotleba. Poslanci ĽSNS podľa neho hlasujú za každý návrh v pléne hlasujú podľa toho, či ho považujú za dobrý a výhodný pre Slovensko, alebo nie.

Vtipy pred prekvapivým hlasovaním

Ku koncu už boli zrejme poslanci unavení a do pléna vniklo aj trochu, aj keď miestami nevhodného humoru, ktorý ich zrejme po hlasovaní rýchlo prešiel. Pred hlasovaním sa k slovu opäť dostal Gál. Stihol však len poďakovať za slovo, osloviť plénum a s faktickou poznámkou sa prihlásilo šesť poslancov. „Pán minister, ešte ste nič nepovedali a už traja sa hlásia,“ povedal Bugár za obrovského smiechu v sále. „Tak dobre, ďakujem pekne,“ povedal Gál a za potlesku odišiel. „Šesť poslancov, končím možnosť sa prihlásiť,“ dodal Bugár.

Líder Mostu následne pri faktickej poznámke Poliačka, ktorý reagoval aj na iných poslancov, než na akých mal, poslanca riadne napomenul a použil zvláštne prirovnanie, ktorým narážal na poslankyňu SaS Janu Cigánikovú. „Pán poslanec, rokovací poriadok by ste mali ovládať a dokonca aj vládny. Ak nemá pán minister poverenie od vlády, tak viete čo môže stiahnuť. To čo pani poslankyňa na billboarde,“ dodal. Poliačik ešte predtým poukázal na tzv. Ficove exity, ktorými sa snažil zabezpečiť si istú formu imunity. Ani jeden pokus mu doteraz nevyšiel.