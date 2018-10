Beblavý o voľbe ústavných sudcov: Je tragédiou, že demokracia visí na šnúrke Kotlebových gatí

Národná rada včera neschválila návrh na úpravu ústavného zákona o voľbe ústavných sudcov. Poslanci totiž nezahlasovali za pozmeňujúci návrh Róberta Madeja a ústavní sudcovia sa budú vo februári voliť po starom. Poslanci strany ĽSNS sa totiž zdržali hlasovania. Koalícii tak chýbalo desať hlasov. Podľa Miroslava Beblavého je tragédiou, že osud takýchto zákonov a samotnej demokracie závisí od Kotlebu.

Koalícia nemá zábrany, spoja sa aj s fašistami

Podľa Beblavého sa definitívne potvrdilo, že keď ide Ficovi, Dankovi a Bugárovi o veľa, spoja sa s kýmkoľvek. „S Kollárom, s fašistami, kúpia, sľúbia... je to jedno. Znamená to nielen, že predsedovia nemajú žiadne zábrany a hranice, ale aj to, že v ich poslaneckých kluboch ich nechce a nevie nikto zastaviť. Slovenská demokracia v nich nemá ochranu ani svojich základných atribútov. Takéto veci by v západnej Európe neurobila žiadna vláda, ale robí to napríklad Babiš,“ napísal na svojej sociálnej sieti Beblavý.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

„Ukázalo sa, že keď treba zabrať, k dispozícii sú fašisti aj SME RODINA. To neplatí len o ústavnom súde, ale aj o dôchodkovom strope a ďalších veciach. Ak chceme na Slovensku zmenu, nesmú mať spolu väčšinu,“ uvádza poslanec s tým, že dôvod prečo Kotlebovci nezahlasovali za pozmeňovák Madeja, nevedia. „Či zazmätkovali, či si povedali, že nezahlasujú za návrh, ktorého predkladateľ (Gál) ich v záverečnom slove nazval fašistami, či to mali v úmysle celý čas?“

Demokracia visí na šnúrke Kotlebových gatí

To je však podľa lídra SPOLU ťažké povedať a zrejme sa to nedozvieme. „Pretože dôveryhodné a pravdovravné zdroje v ĽSNS neexistujú. Tragédiou je, že slovenská demokracia visí na šnúrke Kotlebových gatí,“ napísal. „Parlament bude voliť ústavných sudcov podľa doterajších pravidiel, čo nie je dobré, ale ešte horšie by bolo, ak by ich mohla voliť ficovsko-kotlebovská väčšina v parlamente bez prezidenta. Čaká nás do volieb veľa práce,“ dodal.