FOTO Boj o čas, zimný alebo letný? Minister Richter prehovoril, rozkol v rezorte

BRATISLAVA - Zdá sa, že diskusia o zrušení striedania času bude na Slovensku ešte poriadne horúca. Po tom, čo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v piatok uviedlo, že by radšej ponechalo zimný čas, ozval sa aj samotný šéf rezortu.

Ján Richter má, podobne ako Slováci, ktorí hlasovali v ankete Európskej komisie, rovnaký názor - bol by radšej, ak by na Slovensku ostal letný čas. Ako tvrdí, on sám vníma argumenty za zrušenie ako logické.

„Rezort, ktorý vediem, však dostal za úlohu zozbierať odborné stanoviská viacerých ministerstiev a tie ja nemôžem ignorovať, hoci mám iný názor," uviedol na svojom profile na Facebooku.

Richter ale dodáva, že návrh, aby sa po zrušení striedania času u nás uplatňoval zimný čas, je iba predbežnou pozíciou Slovenska v celom procese. „K tomuto návrhu ešte musia zaujať pripomienky ďalšie ministerstvá, ale aj odborná a laická verejnosť," ubezpečuje minister.

Zdroj: FB / Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Dôležitá koordinácia so susedmi

Podľa Richtera bude najdôležitejšou koordinácia s členmi EÚ, hlavne s našimi najbližšími susedmi. „Aby sa nestalo, že budeme mať napr. iný čas ako Česi či Poliaci. Preto ešte netreba robiť paniku, všetko môže byť inak. Sme len na začiatku procesu a diskusií," uzavrel šéf rezortu.

V ankete Európskej komisie boli narozdiel od ministerstva Slováci naklonení letnému času rovnako ako Richter. Hlasovalo zaň 53 percent z celkového počtu hlasujúcich. Zimný čas volilo iba 32 percent.