Pokles nezamestnanosti už bude miernejší, je to prirodzené, tvrdí Ján Richter

V septembri tohto roka bola miera nezamestnanosti na úrovni 5,38 %, oproti augustu bola nižšia o 0,04 percentuálneho bodu (p.b.). Minister tento výsledok hodnotí pozitívne. "September má svoje špecifiká, prihlasujú sa absolventi stredných škôl. Napriek ich prílivu tam je stále mierny pokles," vyzdvihol.

Kiššová kontruje

Podľa opozičnej poslankyne SaS Jany Kiššovej hodnotiť mesačné štatistiky nemá veľký zmysel, dôležitý je dlhodobý trend. "Máme celosvetovú konjunktúru, mali by sme sa pozrieť, či sme tieto dobré časy využili," upozornila. Podľa nej to tak nie je a stále sme v oblasti nezamestnanosti najhorší z V4. Zároveň si myslí, že v súčasnosti nie je na Slovensku až takým problémom nezamestnanosť, ale skôr to, že aj mnohí pracujúci žijú v chudobe. "Aj toto by malo byť prioritou vlády. Vláda robí všetko preto, aby platy nerástli," tvrdí poslankyňa.

Podľa Kiššovej je v súčasnosti potrebné hovoriť najmä o udržateľnej zamestnanosti. Vláda podľa nej podporuje vznik mnohých pracovných miest, ktoré sú s nízkou pridanou hodnotou a následne zanikajú. "Otázkou je, koľko nás stáli umelo vytvorené pracovné miesta a ako sú udržateľné," vyhlásila.

Reakcia Richtera

S touto kritikou Richter nesúhlasí. Podľa neho je filozofiou vlády, že ak niekto odíde z úradu práce, nech ide priamo do práce a nezostáva v hmotnej núdzi. Z pohľadu porovnania medzi krajinami V4 musíme pozerať na východiskový stav a vývoj od krízy, odvtedy máme približne rovnaké poklesy, argumentoval. Zároveň upozornil, že na Slovensku je veľká skupina znevýhodnených nezamestnaných, s ktorou treba dlhodobo pracovať.

Každý jeden vládny projekt podpory zamestnanosti podľa Richtera zahŕňa podmienku, že takéto miesto musí zamestnávateľ udržať aj ďalej za vlastné peniaze. Opozíciu zároveň kritizoval, že nepodporuje vládu v oblasti zvyšovania minimálnej mzdy. Tá podľa neho priamo úmerne tlačí na rast priemernej mzdy. "Momentálne idú mzdy rapídne hore," vyzdvihol. "Neprekáža mi existencia minimálnej mzdy, ale akým politickým nástrojom je pre populistov," reagovala Kiššová. Jej výška podľa nej nie je naviazaná na priemernú mzdu ani výkon slovenskej ekonomiky. "Je výsledkom toho, ako sa v koalícii predháňate, kto dá viac," dodala.