Príspevok na rekreáciu by mal byť povinný len pre firmy nad 49 zamestnancov, tvrdí SNS

Tento pozmeňujúci návrh k novele zákona o podpore cestovného ruchu v druhom čítaní predložil v pondelok v Národnej rade SR za poslancov Slovenskej národnej strany (SNS) Radovan Baláž. Pôvodne sa táto povinnosť mala vzťahovať pre zamestnávateľov bez ohľadu na počet zamestnancov. Príspevok by mal predstavovať 55 % oprávnených nákladov na rekreáciu, maximálne 275 eur. Takú sumu zamestnávatelia uhradia, ak zamestnanci vynaložia na rekreáciu päťsto eur a viac. Zároveň by sa mal podľa pozmeňujúceho návrhu národniarov predĺžiť nepretržitý čas pracovného pomeru zamestnancov s nárokom na príspevok z dvanásť na dvadsaťštyri mesiacov.

"Zamestnávateľ nemôže znevýhodniť zamestnanca, ktorý príspevok dostane, pretože oň požiadal, v porovnaní so zamestnancom, ktorý o príspevok nepožiadal," priblížil Baláž ďalšiu časť pozmeňujúceho návrhu. Doteraz mali mať nárok na príspevok iba zamestnanci, ktorí oň požiadali. "Navrhujeme, aby súčasťou pobytového balíka (najmenej na dve prenocovania) mohol byť aj celý rad služieb, ale nie je nevyhnutné, aby súčasťou balíka boli aj stravovacie služby alebo iné služby. Navrhujeme upraviť okruh osôb, pri ktorých si zamestnanec môže uplatniť oprávnené výdavky," uviedol Baláž. Napríklad, zamestnanec zo zdravotných dôvodov nemôže využiť stravovanie. Oprávnené majú byť výdavky na základe zmluvy o ubytovaní a to nie je súčasťou zájazdu.

Poslanec Ondrej Dostál (SaS) kritizoval delenie zamestnancov na dve kategórie a myslí si, že príspevok by mal byť dobrovoľný aj pre zamestnávateľov s vyše 49 pracovníkmi. "Chcete povedať, že zamestnanci v podnikoch do 50 zamestnancov majú menšiu potrebu rekreácie, ktorú im chce štát cez tento zákon zabezpečiť? Chápem, že je to spojené s administratívnou náročnosťou a treba odľahčiť od novonavrhovanej záťaže menšie podniky, ale to je veľmi zvláštne," povedal Dostál.

Poslankyňa Irén Sárközy (Most-Híd) navrhla, aby rekreačné príspevky zamestnávateľov mohli byť využité aj na úhradu výdavkov na pobytové aj denné prázdninové tábory detí zamestnancov. "Už ustanovenia návrhu zákona, ktorý prešiel v prvom čítaní, umožňovali použitie príspevku aj na pobyty detí zamestnancov, muselo však ísť aspoň o dve prenocovania. Do návrhu chceme preto doplniť aj možnosť ich použitia na denné prázdninové tábory, kde rodičia svoje deti ráno privezú a po práci si ich vyzdvihnú," uviedla Sárközy.

Týka sa to podľa nej detí v základných školách, alebo v prvom až štvrtom ročníku osemročných gymnázií. "Rovnako ako pri iných výdavkoch by boli oprávnenými len tie, ktoré sa použili na prázdninové tábory na území SR," dodala poslankyňa. Rozšírenie možností využitia príspevku na rekreáciu by podľa nej okrem pomoci rodinám prinieslo väčšiu a kvalitnejšiu ponuku prázdninových aktivít pre deti.