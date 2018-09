Rekreačné poukazy ušetria odvody a dane zamestnávateľom, tvrdí Andrej Danko

BRATISLAVA - Rekreačné poukazy ušetria odvody a dane zamestnávateľom. Na štvrtkovej tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR to zdôraznil predseda parlamentu a SNS Andrej Danko. Práve skupina poslancov SNS predložila do NR SR novelu zákona o podpore cestovného ruchu, ktorá má od januára budúceho roku zaviesť do praxe príspevok na rekreáciu, ktorý môže byť vo forme rekreačného poukazu. Plénum vo štvrtok návrh posunulo do druhého čítania.

Príspevok na rekreáciu by mal byť vo výške 55 % oprávnených nákladov, maximálne do sumy 275 eur ročne. To znamená, že v prípade, ak zamestnanec vynaloží na rekreáciu 500 a viac eur ročne, zamestnávateľ mu prispeje maximálnou sumou 275 eur. Podstata úspory pre zamestnávateľa pri príspevku na rekreáciu spočíva podľa Danka v tom, že keby v súčasnosti dal zamestnávateľ odmenu zamestnancovi vo výške 275 eur, zamestnanec by v čistom dostal približne 230 eur, ale zamestnávateľa by to stálo zhruba 380 eur.

"Až sto eur na odmene, ktorú dnes vypláca finančným spôsobom, pri dovolenkových poukazoch zamestnávateľ ušetrí," vyčíslil predseda parlamentu. Doplnil, že toto opatrenie bude dobrovoľné pre zamestnávateľov do 49 zamestnancov a pre zamestnávateľov nad 49 ľudí bude povinné. "Efekt tohto nástroja sa prejaví nielen v zlepšení väzby zamestnanec - zamestnávateľ, ale aj v želanom cieli, a to je cestovný ruch," dodal Danko.

Opatrenie má totiž pomôcť domácemu turizmu. V rámci návrhu je ešte podľa predsedu parlamentu odkomunikovaná zmena v tom, že o rekreačný príspevok bude môcť požiadať zamestnanec, ktorý má najmenej dva roky zamestnanecký pomer alebo dva roky živnostenský list. "Aby nie každý, kto nastúpi do firmy, si takéto nástroje uplatňoval," odôvodnil Danko.

Pripomenul, že rekreačné poukazy sa budú vzťahovať aj na štátnych zamestnancov, na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme či na príslušníkov Hasičského a záchranného zboru alebo profesionálnych vojakov. "Reálne by sa to mohlo dotknúť 1,6 - 1,7 milióna ľudí vrátane možno živnostníkov," odhadol Danko.