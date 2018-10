Erik Tomáš: Obedy zadarmo by mali zlepšiť stravovacie návyky detí

Erik Tomáš

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

BRATISLAVA - Zavedenie obedov zadarmo pre deti v poslednom ročníku materských škôl a pre žiakov základných škôl by malo zlepšiť stravovacie návyky detí. Zároveň by malo odstrániť sociálne bariéry medzi deťmi a ekonomicky odľahčiť rodičov. Priblížil to poslanec Smeru-SD a jeden z predkladateľov tohto návrhu Erik Tomáš.