Danko: EÚ snahou sankcionovať Maďarsko a Poľsko zasahuje do ich práv

Predseda NR SR Andrej Danko.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

BRATISLAVA - Národná rada SR by sa mala na aktuálnej schôdzi zaoberať snahou Európskej únie (EÚ) sankcionovať Maďarsko a Poľsko za kroky, ktoré podľa Únie ohrozujú jej hodnoty. Parlament by mal totiž rozhodovať o uznesení, ktorým by sa Slovensko postavilo na stranu Maďarska a Poľska v otázke aktivácie Článku 7 Lisabonskej zmluvy. Hovoril o ňom predseda parlamentu Andrej Danko na stretnutí s ministrom zahraničných vecí Maďarska Pétrom Szijjártóm.