Duchovní v polícii či armáde by nemali mať automaticky zbraň, navrhuje SNS

BRATISLAVA - Policajní, vojenskí a väzenskí duchovní by mali mať pridelenú zbraň, resp. možnosť ju použiť iba so súhlasom príslušnej cirkevnej autority. Ak by to okolnosti vyžadovali, má byť duchovnému bez pridelenej zbrane poskytnutá primeraná ochrana. V novele zákona o Policajnom zbore SR to navrhujú koaliční poslanci za SNS Anton Hrnko, Eva Smolíková, Stanislav Kmec, Tibor Bernaťák a Juraj Soboňa.