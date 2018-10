Rokovanie poslancov NR SR: Sulíkovci chcú, aby prvé otázky na Hodine otázok patrili opozícii

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Prvé dve otázky na premiéra v rámci parlamentnej Hodiny otázok by sa mali vyberať iba z otázok položených opozíciou. Členovia vlády by tiež mali dostatočne skoro informovať snemovňu o svojej prípadnej neprítomnosti na Hodine otázok. Navrhujú to opoziční poslanci z SaS v novele zákona o rokovacom poriadku. O právnej norme diskutuje takmer prázdne plénum v úvode štvrtého rokovacieho dňa 35. schôdze NR SR.