Začala sa 35. schôdza parlamentu: Návrhy opozície na zmenu programu zmiatli zo stola už na začiatku

BRATISLAVA - Poslanci začali rokovanie 35. schôdze parlamentu. V jej úvode poslankyňa NR SR za hnutie OĽaNO Veronika Remišová navrhovala, aby parlament postupoval v zmysle rokovacieho poriadku a aby rokovanie pokračovalo štandardne, hlasovalo sa v štandardných časoch a aby rokovanie trvalo do 19:00 a nie do 20:00.

Podľa nej predseda NR SR Andrej Danko umelo urýchľuje schôdzu a vytvára pre poslancov viac voľna, čo dehonestuje parlament. Danko na margo toho uviedol, že dôvodom sú zahraničné pracovné cesty poslancov a práca zákonodarcov je aj mimo pléna. Poslanci jej návrh neschválili.

Nezaradený poslanec Zsolt Simon neúspešne žiadal presunúť rokovanie o návrhu Danka na prijatie uznesenia NR SR k pracovnej definícii antisemitizmu vypracovanej Medzinárodnou alianciou pre pripomínanie holokaustu (IHRA) a prijatej jej 31 účastníckymi štátmi (vrátane Slovenskej republiky) dňa 26. mája 2016 v Bukurešti. Ako dôvod uviedol, že Danko by mal do ďalšej schôdze vyvrátiť pochybnosti o tom, ako získal svoje vzdelanie. Poslanec za ĽSNS Marian Kotleba chcel doplniť do programu schôdze návrh na prijatie uznesenia k pracovnej definícii antislovakizmu. Návrh poslanci nepodporili. Ďalším návrhom bol návrh poslanca Igora Matoviča (OĽaNO), ktorý žiadal prijať uznesenie, aby sa poslanec Robert Fico (Smer-SD) vzdal poslaneckého mandátu. Podľa Matoviča je Fico zodpovedný za to, že podozrivý z objednávky vraždy Jána Kuciaka dlhé roky stál nad zákonom a užíval si ochranu.

Poslanci NR SR budú na 35. schôdzi rokovať o dve hodiny dlhšie, ako býva zvykom. Rokovanie sa teda bude každý deň končiť až o 20:00 a nie o 19:00. Zároveň budú mať poslanci kratšiu obednú prestávku. Tá sa skráti z dvoch hodín na jednu. Rokovať teda budú od rána od 09:00 do 13:00 a potom od 14:00 do večera. Rozhodlo o tom v pondelok poslanecké grémium. Okrem toho grémium rozhodlo, že poslanci nebudú hlasovať v stredu o 17:00, ale len o 11:00. Hlasovať poslanci nebudú vo štvrtok, ani v piatok či pondelok.