Osobnosti vyzývajú NR SR, aby neprijala Dankov návrh definície antisemitizmu

Ako informovala Elena Teplanová z Iniciatívy za spravodlivý mier na Blízkom východe, uznesenie by podľa nich znamenalo ohrozenie slobody slova garantovanej ústavou a zbytočný zásah do právneho poriadku SR, ktorý v oblasti trestnoprávneho postihovania antisemitizmu a ostatných foriem rasovej, národnostnej či náboženskej neznášanlivosti patrí k najpokrokovejším v Európe. Andrej Danko prisľúbil predloženie novej definície antisemitizmu v SR na júlovej návšteve Izraela a návrh uznesenia predložil v septembri. Rokovanie pléna NR SR o ňom je naplánované na novembrovej schôdzi.

Vážnym, často uvádzaným nedostatkom navrhovaného uznesenia je, že umožňuje zamieňať neznášanlivosť voči Židom s oprávnenou kritikou Izraela a tak nespravodlivo označovať kritikov politiky Štátu Izrael za antisemitov. Konštatujú to signatári výzvy, medzi ktorými sú aj predsedníčka Združenia seniorských prijímateľov sociálnych služieb Anna Ghannamová, publicista Peter Javůrek, sociologička Zuzana Kusá, dramaturg Slávo Krekovič, dokumentaristka Zuzana Piussi, evanjelická farárka Anna Polcková či právnička Irena Bihariová. Takýmto spôsobom môže podľa nich postihovať aj samotných Židov kritických k Izraelu, ktorých má údajne chrániť.

V odôvodnení sa signatári odvolávajú na židovské organizácie, právne analýzy ako aj na slová jedného zo samotných autorov textu IHRA Kennetha Sterna, ktorý na pôde Kongresu USA kritizoval spôsob, akým je tento materiál, pôvodne vypracovaný ako pomôcka na výskumné účely, používaný na univerzitách „na obmedzovanie akademickej slobody a trestanie politických prejavov“. Citujú aj renomovaného britského právnika a kráľovského radcu Hugha Tomlinsona, podľa ktorého je dokument „nejasný a mätúci“ a „neslúži ako definícia.“

Tomlinson vo svojom stanovisku kritizoval aj jeden z bodov, v ktorom text IHRA medzi ilustračnými príkladmi antisemitizmu uvádza tvrdenie, že existencia Štátu Izrael je prejavom rasistického úsilia. Podľa neho, „ak také tvrdenie nevzniklo na základe nenávisti k Židom, nebolo by antisemitské povedať, že štát Izrael je prejavom rasistického úsilia vzhľadom na to, že Izrael sám seba definuje ako židovský štát, teda na rasovom základe.“ Takéto nezákonné obmedzenie slobody slova by porušovalo článok 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach, ktorý je zaviazaná dodržiavať aj Slovenská republika, upozorňuje právnik.

„Uvedomujeme si, že kritika Izraela v jednotlivých prípadoch môže vychádzať z antisemitizmu, respektíve byť len zásterkou pre antisemitizmus, ako v prípade niektorých predstaviteľov ĽS NS. Toto však treba posudzovať individuálne na základe existujúcich zákonov, prípadne vychádzajúc z krátkej definície IHRA, ktoré sú na tento účel plne postačujúce. Odsúhlasenie dokumentu IHRA ako celku, vrátane príkladov, by však viedlo k všeobecnej neistote v tom, aká kritika Izraela je legitímna a aká antisemitská, čo by umlčiavalo alebo dokonca znemožňovalo začínať otvorenú diskusiu o Izraeli a Palestíne,“ zdôrazňujú signatári.

Podpísané osobnosti apelujú na poslancov NR SR, aby predložený návrh uznesenia bez náležitej odbornej diskusie neprijali. Plné znenie výzvy je uverejnené na portáli changenet.sk: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=988015.