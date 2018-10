Pellegrini s Érsekom: Na dopravnú infraštruktúru má ísť viac peňazí zo zdrojov štátu aj EÚ

BRATISLAVA - Na výstavbu cestnej a železničnej infraštruktúry by malo ísť viac finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, a tiež zo zdrojov Európskej únie ich presunom z iných operačných programov. Peniaze na diaľnice, rýchlostné cesty a cesty prvej triedy či na železnice chýbajú, keďže eurofondy v súčasnom programovom období 2014 - 2020 sú už dlhšie určené na rôzne dopravné projekty.

Ako informoval premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v pondelok po rokovaní s ministrom dopravy a výstavby Arpádom Érsekom (Most-Híd), v rámci realokácie peňazí EÚ by mohlo ísť na začiatku o sumu zhruba 150 mil. až 170 mil. eur. Išlo o ďalšiu zo série návštev predsedu vlády na jednotlivých ministerstvách.

"Peniaze z eurofondov, ktoré sú pre rezort na toto programové obdobie vyčlenené, sú už prakticky minuté, resp. už presne vedia, na ktorých úsekoch budú použité. Vzhľadom na to, že potreby sú väčšie, budeme musieť rozmýšľať aj o posilnení zdrojov zo štátneho rozpočtu, prípadne sme sa dohodli s pánom ministrom, a kolegovia z iných rezortov o tom vedia, budeme musieť presunúť peniaze z iných operačných programov," povedal Pellegrini.

Z programov so slabším čerpaním európskych peňazí, ktoré ich nedokážu plne využiť, majú prejsť do Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v pôsobnosti rezortu dopravy. "Ukazuje sa, že nie všetky peniaze, vyčlenené na informatizáciu spoločnosti, je potrebné aj reálne minúť, a to som hovoril ešte ako podpredseda vlády. Prvých 50 miliónov z tohto balíka bude smerovať práve radšej na opravu ciest, alebo železničnej infraštruktúry, pretože tam budú minuté určite efektívnejšie a zvyšok peňazí na informatizáciu plne vystačí na pokrytie priorít," uviedol predseda vlády.

Pellegrini sa vyslovil za intenzívnejšiu výstavbu diaľnic a ciest, pretože okrem samotnej prípravy trvá dlho aj verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Stáva sa, že súťaž trvá aj dva roky, výstavbu neraz ovplyvňujú aj geologické podmienky. Väčšiu pozornosť ako doteraz si podľa premiéra vyžadujú najmä cesty prvej triedy, ktoré ľudia v regiónoch denne využívajú častejšie. "Musíme naozaj veľmi vážnu pozornosť venovať cestám prvej triedy. A tu je stav nie veľmi optimálny a zhodli sme sa na tom, že budeme musieť ešte počas tejto vlády prijať s pánom ministrom také rozhodnutia a opatrenia, ktoré údržbu ciest prvej triedy, mostov a samotných komunikácií dajú mimo politického cyklu," upozornil Pellegrini.

Výdavky na tieto účely podľa neho nemôžu závisieť od konkrétnej moci, a treba na to nájsť nejaký systém.. Napríklad, výnosy z mýta na cestách prvej triedy by mali byť na ne aj použité. "Je dôležité, aby tieto programy intenzívnej údržby boli prijaté a aby ich nemenili nasledujúce vlády, pretože potom stále konštatujeme vysokú mieru ciest, resp. mostov, ktoré vykazujú havarijný stav," dodal Pellegrini. Ocenil, že sa minister dopravy dohodol s ministrom financií na uvoľnení navyše dvesto miliónov eur na obnovu a údržbu ciest prvej triedy a mostov na nich na štyri roky. Na údržbu a opravy týchto ciest je v návrhu rozpočtu na rok 2019 určených opäť 40,5 mil. eur, pričom podľa odhadov na to ročne treba asi 80 mil. eur.