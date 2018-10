Poslanca Jarjabka trápia povinnosti poslancov, nie ich platy: Matoviča však netreba brať vážne

„NR SR má 149 poslancov a Matoviča. Matovič je tak sprofanovaný, že jeho návrhy netreba brať vážne,“ povedal dnes Jarjabek v súvislosti s návrhom OĽaNO, ktoré prichádza do parlamentu na zmrazenie platov niektorých ústavných činiteľov. Podľa Jarjabka problém zvyšovania platov bude riešiť Koaličná rada a nie Matovič.

Jarjabkovi sa však nepáči, že všetci hovoria o zvyšovaní platov poslancov, ale nik nehovorí o ich povinnostiach. „Predsa od práce sa odvíja nejaká odmena. Každý hovorí o odmene za prácu, ktorú nikto nepozná,“ uviedol Jarjabek s tým, že on na príprave zákona pracuje v spolupráci s vysokými školami štyri mesiace.

OĽaNO na októbrovú schôdzu Národnej rady SR predkladá návrh novely zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky. "Hlavným účelom návrhu zákona je snaha predísť výraznému zvýšeniu platov niektorých ústavných a iných verejných činiteľov, predovšetkým politikov, v celkovej výške približne tri milióny eur formou ich 'zmrazenia', a to v situácií, keď verejný dlh Slovenskej republiky stále dosahuje historické maximá (aktuálne 43,2 miliardy eur oproti 19,5 miliardy eur v roku 2008)," uvádzajú v dôvodovej správe k návrhu s tým, že ak nepríde k zmrazeniu platov od nového roku, príjem poslanca bývajúceho mimo Bratislavský kraj, ktorých je výrazná väčšina, by vzrástol spolu s paušálnymi náhradami o 1 290 eur. To považuje hnutie OĽaNO za neoprávnené a nesprávne. Návrh zákona v tomto ohľade podľa predkladateľov nadväzuje na obdobné legislatívne návrhy vládnej strany Smer-SD z rokov 2012 až 2017, ktorá ich v rokoch 2012 a 2013 presadzovala dokonca v skrátenom legislatívnom konaní s odôvodnením, že štátu hrozia značné hospodárske škody, pokiaľ by k takémuto zmrazeniu platov nedošlo.