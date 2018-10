V opozícii to poriadne vrie: Sulík a Matovič sa do seba pustili, slovné útoky kvôli peniazom!

Hnutie OĽaNO predložilo na októbrovú schôdzu parlamentu návrh na zmrazovanie platov. Hlavným cieľom má byť podľa nich to, aby predišli prípadnému zvýšeniu platov niektorých verejných činiteľov. Richard Sulík preto napísal na sociálnu sieť status, kde prirovnal Matoviča k Ficovi. Podľa neho môže s Ficom súťažiť v populizme. „Igor Matovič, to si naozaj nemôžeme ceniť prácu poslancov viac? Skús predstaviť nejakú reformu a potom pochopíš, ako je toto lacné,“ napísal Sulík. Matovič sa ihneď bránil.

Matovič môže v populizme súťažiť s Ficom

„Mám plné zuby tohto pokrytectva. Už vidím množstvo príspevkov o tom, že poslanci majú robiť za minimálnu mzdu, zadarmo a pod., ale to mi je už jedno,“ začal Sulík. Spomenul, dlhoročné pravidlo, podľa ktorého sa plat poslanca rovnal trojnásobku priemernej mzdy. „Až pred desiatimi rokmi niekto navrhol, aby sa plat poslancov zmrazil. Povedzme, že počas krízy áno.“ Počas krízy sa však priemerná mzda nemení a nemenia sa teda ani platy poslancov. „Ja osobne som si dal v roku 2010 námahu, aby sme platy odblokovali (naviazali sme ich na deficit verejných financií), lenže potom prišiel iný populista (Fico) a platy opäť zablokoval,“ uviedol Sulík.

„Ok, Matovič predal firmu za x miliónov. Poslanci Jánoš a Fico si podľa výpovede pani Jánošovej nakradli peniaze v alobale a plat poslanca im môže byť ukradnutý. Avšak ako predseda strany sa stretávam čoraz častejšie s tým, že schopní ľudia, ktorí sa vedia uživiť lepšie, odmietajú za poslanca kandidovať. Možno to Ficovi a Matovičovi vyhovuje, že tam majú len poslušné figúrky,“ napísal Sulík. „To naozaj spoločnosť nie je schopná nájsť tri milióny na zvýšenie platov svojich zákonodarcov? Mimochodom, je to 0,1 promile verejných financií a asi len polovica toho, čo som ja ako predseda NRSR ušetril na prevádzke NRSR,“ dodal líder SaS.

Sulíkov emočný kvocient sa blíži k nule

O pár hodín neskôr sa voči Sulíkovým tvrdeniam Igor Matovič ohradil. „O Rišovi Sulíkovi je verejne známe, že jeho EQ (emočný kvocient) sa blíži limitne k nule. Respektíve, že je skalopevne presvedčený, že všetko sa dá vtesnať do excelovej tabuľky. V rovnakom duchu napísal status k zmrazovaniu platov poslancov - kde ma prirovnáva k Ficovi len preto, lebo sme predložili do parlamentu návrh na zmrazenie platov poslancov,“ začal slovami svoj status a situáciu rozobral krok po kroku.

Podľa Matoviča nemôže byť o populizme v tomto prípade ani reč. Návrh predkladá niekoľkýkrát. „Politici si vyššie platy nezaslúžia, dokedy budú v našom mene hospodáriť so stratou. Inak povedané, dokedy budeme vykazovať deficit v rozpočte, nechápem, za čo by sme sa mali odmeňovať,“ uviedol Matovič. „Tvrdíš, že nie si schopný získať kvalitných ľudí za týchto podmienok. Ok, v tom sa líšime, ja naozaj dnešných cca 3 tisíc v čistom považujem za dosť slušný plat. (Ok, uznávam, že v porovnaní s Tvojím európskym platom, si môžu Tvoji poslanci pripadať ako chudobní príbuzní).“

Sulíka vyzval, aby prišiel s návrhom, ktorý bude na platy poslancov pozerať podnikateľsky. „Veď Ty to tak rád - kedy budú snaživí platení lepšie, aj výrazne a flákači nech majú aj minimálku,“ uviedol a navrhol Sulíkovi, aby svoju energiu míňal na Kažimíra či Pellegriniho, aby nerobili nové dlhy. „Rišo, ľuďom nijako nevysvetlíš, že poslanci si akurát teraz zaslúžia o 1300 eur mesačne viac. Oni sú radi pridaným pár desiatkam eur na plate, tak skús sa na to pozrieť trošku aj ich očami. A dovtedy, ak máš pocit, že si niektorí Tvoji poslanci zaslúžia viac - tak im doplať,“ napísal Matovič.

Nebudeme asistovať pri asociálnom barbarstve

„Rišo, prepáč, ale musel som reagovať, lebo ma naozaj nebaví len mlčať, keď Ty priam systematicky buduješ medzi ľuďmi obraz, že keď bude vládnuť SaSka, tak zrušíte deťom a dôchodcom vlaky zadarmo, zrušíte deťom obedy zadarmo či zrušíte dôchodcom vianočné dôchodky...“ napísal. „Rozlúč sa s tým, že Ti budeme pri takomto asociálnom barbarstve asistovať,“ dodal a o pár hodín zverejnil ďalší status s odôvodnením, prečo to píše. Podľa neho sa nič hrozné nestalo a politika je vec verejná.

„Mám rád Sulíka, ale nemám rád jeho bezcitnosť,“ uviedol. „Vždy je lepšie, aby ste videli neskreslene do našich vzájomných vzťahov, ako keby sme mali pred vami hrať s Rišom divadlo. Verím zároveň, že sa Rišo poučí a nabudúce mi aspoň pred útočným statusom zavolá a nebude zbytočne rušiť idylku ľudí, ktorí ako vyprahnutá zem čakajú na deň po Ficovi,“ dodal.

Zmrazovanie platov

Hnutie OĽaNO prichádza do parlamentu s návrhom na zmrazenie platov niektorých ústavných činiteľov, avšak s návrhom majú problém viaceré politické strany. OĽaNO na októbrovú schôdzu Národnej rady SR predkladá návrh novely zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky. „Hlavným účelom návrhu zákona je snaha predísť výraznému zvýšeniu platov niektorých ústavných a iných verejných činiteľov, predovšetkým politikov, v celkovej výške približne tri milióny eur formou ich 'zmrazenia', a to v situácii, keď verejný dlh Slovenskej republiky stále dosahuje historické maximá (aktuálne 43,2 miliardy eur oproti 19,5 miliardy eur v roku 2008),“ uvádzajú v dôvodovej správe k návrhu s tým, že ak nepríde k zmrazeniu platov od nového roku, príjem poslanca bývajúceho mimo Bratislavský kraj, ktorých je výrazná väčšina, by vzrástol spolu s paušálnymi náhradami o 1 290 eur.

To považuje hnutie OĽaNO za neoprávnené a nesprávne. Návrh zákona v tomto ohľade podľa predkladateľov nadväzuje na obdobné legislatívne návrhy vládnej strany Smer-SD z rokov 2012 až 2017, ktorá ich v rokoch 2012 a 2013 presadzovala dokonca v skrátenom legislatívnom konaní s odôvodnením, že štátu hrozia značné hospodárske škody, pokiaľ by k takémuto zmrazeniu platov nedošlo.