Paška váha nad posilnením FRONTEXU: Každá krajina chce mať prehľad, kto k nim príde

BRATISLAVA - Každá krajina chce mať prehľad, kto k nim príde. Povedal to v dnešnej relácii RTVS Sobotné dialógy prvý podpredseda Slovenskej národnej strany Jaroslav Paška. Reagoval tak na návrh Európskej komisie posilniť európsku pohraničnú agentúru Frontex.

Agentúra by mala mať do roku 2020 zhruba 10-tisíc zamestnancov, pričom dnes pre ňu pracuje niekoľko stoviek ľudí. Komisia navrhla posilniť aj kompetencie. Časť krajín odmietla podporiť posilnenie agentúry. „Frontex má pomáhať chrániť hranice krajiny, ak však agentúra začne byť nadradená, vzniknú problémy. Vstup štátu do ochrany hraníc môže byť citlivý. Treba nájsť takú spoluprácu, aby bola efektívna," dodal Paška.

Podľa tímlídra strany Sloboda a Solidarita pre zahraničnú politiku Martina Klusa je najzaujímavejšie to, že proti posilneniu agentúry sú tie krajiny, ktoré dlhodobo kričia o viac solidarity. „Taliansko či Grécko majú problém s Frontexom, aby chránil ich hranice, pritom oni neurobili dostatok pre to, aby ich ochránili," povedal opozičný poslanec. Klus tvrdí, že ak chceme, aby sa schengen zachoval, posilnenie Frontexu je na správnom mieste.

Prezident Francúzska Emmanuel Macron pohrozil krajinám, ktoré nechcú silnejší Frontex alebo viac solidarity, nech opustia schengen. Krajiny, ktoré nechcú silnejšiu Európu, opustia štrukturálne fondy. Ako však povedal Klus, na to je potrebný súhlas všetkých členských štátov EÚ.

Posilnenie Frontexu presadzujú predovšetkým hlavní ťahúni európskej integrácie, teda Nemecko a Francúzsko. Početnejšia pohraničná stráž má byť súčasťou snahy ďalej znižovať počet migrantov prúdiacich do Európy, ktorý je v súčasnosti menší ako v čase pred kritickým nárastom z roku 2015.