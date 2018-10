Politológ kritizuje nezmyselné spory Sulíka a Matoviča: Mali by sa objať a nie dláždiť Ficovi cestu

BRATISLAVA - Lídri opozičných strán sa dostali do „internetového sporu“. Predsedovi SaS Richardovi Sulíkovi sa nepáčil návrh Igor Matoviča, aby zmrazili platy poslancov. Líder SaS prirovnal Matoviča k Ficovi, ten zas označil Sulíka za bezcitného. Podľa politológa Radoslava Štefančíka môžu tieto žabomyšie vojny prehlbovať to, čo nám tu Fico dlhé roky prezentuje. Pre voličov ich spojenie nemusí pôsobiť stabilne.

Sulík a Matovič sa nepohodli na téme zmrazovania platov poslancov. Strhol sa internetový boj, v ktorom si poslanci vyčítali niekoľko vecí. Sulík označil Matoviča za populistu a prirovnal ho k Ficovi. Matovičovi zas vadí Sulíkova bezcitnosť. Podľa Štefančíka takéto malichernosti nestoja za takýto boj.

Od Sulíka a Matoviča sa očakáva spolupráca

„Od Sulíka a Matoviča sa skôr očakáva, že ukážu voličom, že sú schopní a ochotní spolupracovať a tomu podriadia niektoré svoje partikulárne záujmy. Sulík s Matovičom majú ale na čele vytetované, že spoločne povalili Radičovej vládu, a to na poriadnej hlúposti,“ povedal pre Topky politológ. „Ak sa budú vzájomne kritizovať namiesto toho, aby sa objali a ukázali spoločnú vôľu poslať Fica a spol. do opozičných lavíc, u pravicových voličov to privolá späť tú pachuť, ktorú tu obaja politici po sebe zanechali, keď ukončili pôsobenie Radičovej vlády a vydláždili tak Ficovi zlatom cestu k jeho jednostraníckej vláde.“

Pokiaľ chcú ľudí naozaj presvedčiť, že sú alternatívou k súčasnej vláde, tak by mali zapracovať na spoločnej tieňovej vláde, nie sa handrkovať kvôli nezmyslom. Napriek tomu pôsobí Matovič podľa Štefančíka ako populista. „Ktorýsi nemecký politik raz povedal, že dobrý politik nemá robiť populárne rozhodnutia, ale múdre rozhodnutia. A tie múdre rozhodnutia následne urobiť populárnymi,“ povedal Štefančík, podľa ktorého sa Matovič sa vezie na vlne predstáv časti verejnosti, že politici si zvyšovanie platov nezaslúžia. „Netreba zabúdať na to, že ak politikov nezaplatí štát, budú náchylnejší podliehať korupčným vábeniam.“

Na vláde by sa dohodli, no potom by sa rozsypala

Žabomyšie vojny, ktoré lídri dvoch najsilnejších opozičných strán vedú, môžu poškodiť ich možnej spolupráci, pokiaľ by mali po ďalších parlamentných voľbách formovať vládu. „Ak by šlo o nejaký ideologický rozpor, napríklad medzi konzervatívnou a liberálnou predstavou sveta, viem si predstaviť, že by ten konflikt hrali len smerom k verejnosti, resp. k okruhu svojich voličov, ale za tichej dohody, že v prípade spoločného vládnutia, niektoré témy potlačia do úzadia,“ ozrejmil politológ.

Tento typ prekáračiek však určite škodí vzájomným vzťahom. „Zároveň pomáha budovať predstavu, ako by spoločná vláda Sulíka a Matoviča vyzerala. Obaja páni by sa možno ešte vedeli dohodnúť pri tvorbe vlády, ale po niekoľkých mesiacoch by sa im mohla rozsypať podobne, ako v prípade vlády Ivety Radičovej,“ myslí si Štefančík.

Pomáhajú dláždiť Ficovi zlatú cestu

Určite je to ukazovateľ toho, že sa nebudú vedieť v budúcnosti dohodnúť. „Na jednej strane prehlbujú pochybnosti, že Sulík a Matovič v spoločnej vláde sú predpokladom nielen rozpadu vlády, ale ďalšieho razantného nástupu či už Smeru alebo nejakého protisystémového subjektu. Na strane druhej pomáhajú prehlbovať predstavu, ktorú tu tak rád prezentujú politici Smeru a síce, že iná alternatíva ako vláda so Smerom neexistuje,“ uviedol Štefančík. Koniec-koncov aj Béla Bugár povedal, že so Smerom sa mu vládne lepšie.

„Takže ešte dva tri podobné konflikty a môžeme pokračovať v tom, čo nám tu Smer ukazuje už viac ako jedno desaťročie,“ myslí si politológ. Štefančík sa zároveň priklonil v zmrazovaní platov na stranu SaS. Podľa neho treba vychádzať z predpokladu, že nie každý poslanec, politik alebo minister zarába na pozemkoch, na daňových podvodoch. „Nie každý má manželku, čo mu kúpi hodinky v cene trojizbového bytu v Rimavskej Sobote. Ak chceme mať v poslaneckých laviciach slušných a mimoriadne schopných ľudí, mali by byť aj patrične odmenení. Plat poslanca predsa nemôže byť porovnateľný s platom šoféra kamiónu,“ dodal.