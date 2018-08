Zvýšenie minimálnej mzdy a sociálny balíček ohrozia prevádzku nemocníc, obáva sa ANS

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Zvýšenie minimálnej mzdy, sociálny balíček a ďalšie personálne náklady ohrozia prevádzku nemocníc. Podľa vyhlásenia Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) predbežne vypočítaný dopad na 75 nemocníc združených v ANS bude cca 60 miliónov eur. To by bez zohľadnenia a kompenzácie v štátnom rozpočte bolo pre nemocnice nezvládnuteľné a malo by priamy negatívny dopad na pacienta.