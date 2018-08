FOTO Utajovaná správa NATO: Nejde len o zlyhanie SNS, smutné zrkadlo pre slovenskú armádu

Severoatlantická aliancia vyčíta Ozbrojeným silám SR pomalé tempo budovania ťažkej mechanizovanej brigády, ktorá by mala byť jednou z jej hlavných priorít, ako aj nedostatočný počet vojakov či vojenských lekárov. Vyplýva to zo sumára hodnotiacej správy NATO, ktorý na Facebooku zverejnil bezpečnostný expert Progresívneho Slovenska Martin Dubéci. „Správu som dostal z prostredia bezpečnostných zložiek, od ľudí, ktorých trápi stav obrany a bezpečnosti,“ povedal Dubéci s tým, že správa nie je utajovaná.

Zdroj: Facebook/Martin Dubéci

Ide o jasný verejný záujem, aby sa tieto veci dostali na svetlo sveta. Napokon, podobne sa to deje v Česku, Slovinsku, Holandsku, Dánsku a iných členských krajinách, kde Hodnotenie NATO vlády zverejňujú, aby sa o nich mohlo hovoriť. Treba pripomenúť, že táto časť hodnotenia NATO nie je formálne utajovanou skutočnosťou, ako vidno na samotnom dokumente. Dubéci žiadal ministerstvo obrany o zverejnenie dokumentov. Odpoveďou bolo, že sa jedná o informácie len pre oficiálne účely.

Ministerstvo mohlo investovať inde

Podľa správy NATO by na túto investíciu mohla ísť aj časť finančných prostriedkov, ktoré vláda Petra Pellegriniho už vyčlenila na akvizíciu nových supersonických lietadiel. Podľa správy môže nákup takzvaných supersonikov spôsobiť to, že Slovensko zabudne na svoj záväzok vybudovania mechanizovanej brigády. Aliancia má tiež obavy, či slovenská armáda dokáže spolupracovať so spojencami v rámci medzinárodných operácií, pretože máme poddimenzované počty vojakov a využívame zastaralé systémy.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Autori hodnotiacej správy NATO tiež upozorňujú Slovensko, že nie je schopné vyriešiť problém nízkeho počtu vojenských lekárov. „Napriek viacerým iniciatívam sa nezaznamenal výrazný pokrok v zlepšení náboru a udržania zdravotníckeho personálu,“ píše sa v dokumente. V správe NATO sú uvedené aj ďalšie skutočnosti, ktoré Aliancia nehodnotí pozitívne, vrátane nedostatočnej podpory ozbrojených síl zo strany civilných zložiek. Ako problematický vidí tiež nízky počet príslušníkov ozbrojených síl SR.

Reakcia rezortu obrany, kritika NATO nie je novinkou

„Za zabezpečenie obrany Slovenskej republiky zodpovedá vláda SR, čo je v súlade s článkom tri Washingtonskej zmluvy, podľa ktorého sú jednotlivé členské krajiny povinné udržiavať a rozvíjať svoju individuálnu a kolektívnu schopnosť odolávať ozbrojenému konfliktu,“ uvádza v stanovisku rezort obrany. Ako sa v ňom ďalej píše, súčasné vedenie rezortu obrany preto postupuje pri modernizácii systémovo a systematicky v zmysle Dlhodobého plánu rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030 schváleného Bezpečnostnou radou a vládou SR tak, aby boli ozbrojené sily plne pripravené zabezpečiť obranyschopnosť Slovenskej republiky. Ako ďalej pripomína ministerstvo v stanovisku hovorkyňa rezortu Danka Capáková, kritika zo strany NATO nie je žiadnou novinkou.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

„Je všeobecne známe, že oblasť obrany bola dlhé roky zanedbávaná a finančne poddimenzovaná. Výsledkom nekoncepčnosti modernizácie je aj to, že záväzok strednej mechanizovanej brigády sa posúval od roku 2004, pričom jediná oblasť, do ktorej sa ako tak investovalo, boli vzdušné sily. Pre objektívnosť treba tiež povedať, že v porovnaní s predchádzajúcimi dokumentmi Severoatlantická aliancia hodnotí obranné plány za posledné dva roky pozitívnejšie, o čom sme v júni po zasadnutí ministrov obrany členských krajín NATO aj informovali.“ Rezort obrany ďalej deklaroval, že chce aktuálnu hodnotiacu správu NATO predstaviť aj poslancom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, Bezpečnostnej rade a vláde SR.

Problém nie je len v SNS, zlyhala politická trieda

Ide o nepríjemné čítanie, ktoré potvrdzuje, že naše ozbrojené sily sú v mimoriadne zlom stave. Spôsob, akým chceme armádu modernizovať, je podľa NATO málo premyslený a nesmeruje k cieľom, ktoré od nás spojenci očakávajú, a ku ktorým sa Slovensko zaviazalo. Pre tých, čo dlhodobo sledujú dianie na ministerstve obrany, to nie je žiadne prekvapenie. Ale stále je iné vidieť to čierne na bielom, podopreté autoritou NATO. Podľa Dubéciho nie je problém iba v nominantoch Slovenskej národnej strany (SNS), ktorí momentálne riadia rezort obrany. “Nejde iba o zlyhanie SNS, ktorá na ministerstve vládne posledné dva roky. Je to zlyhanie celej politickej triedy, ktorá roky zanedbávala starosť o strategické záujmy štátu, a nechala o obrane rozhodovať diletantov,” povedal Dubéci.

Zdroj: TASR/Branislav Račko

"Verím, že zverejnenie tohto dokumentu pomôže konečne naštartovať serióznu debatu o obrane a bezpečnosti, lebo už ju viac nemôžeme odkladať. Naša obrana je v dezolátnom stave po rokoch hrozného politického riadenia, má nízku dôveru našich spojencov. Peniaze, miliardy, ktoré do tohto sektora idú, musia byť vynaložené, aby dávali čo najväčší zmysel," doplnil. Hodnotiaca správa NATO je dostupná aj na Dubéciho oficiálnom účte na sociálnej sieti Facebook.

Najpodstatnejšie závery z hodnotenia podľa Dubéciho:

1. NATO má z dôvodu neexistencie pokroku v interoperabilite (či vieme spolupracovať so spojencami), logistike, prepojenosti IT a počtoch vojakov pochybnosť, že budeme schopní participovať na misiách a tu citujem na misiách na našom území ako krajiny na hranici NATO a potencionálnom front-line štáte.

2. Nákupy 8x8 a 4x4 vozidiel za 1,2 mld. podľa NATO nesmerujú k naplneniu základného cieľa, ktorý máme voči aliancii, vybudovania tažkej brigády. Tú sme už mali mať tento rok, nie je jasné kedy v budúcnosti sa nám to podarí.

3. NATO sa obáva, že nákup nadzvukových lietadiel v rozmere, aký sme si stanovili, spôsobí, že zabudneme na náš hlavný cieľ, spomenutý vyššie. Preto vláde doporučuje, aby časť prostriedkov plánovaných na nákup lietadiel radšej použila na dobudovanie ťažkej brigády.

Zdroj: Facebook/Martin Dubéci

Ministerstvo zatiaľ správu nezverejnilo

Podľa Aliancie nákupy nových transportérov typu 8x8 a 4x4 nesmerujú k naplneniu a zriadeniu mechanizovanej brigády. Na armádne projekty by mala vláda SR vyčleniť približne 1,2 miliardy eur, pričom menších vozidiel chce rezort obrany obstarať viac ako štyri stovky a väčších 8x8 vyše 80 kusov. Kým pri 8x8 ide ministerstvo cestou spoločného vývoja a výskumu s fínskou zbrojovkou Patria, pri 4x4 zatiaľ testuje sériové vozidlá od ôsmich výrobcov.

Slovenské ministerstvo doteraz hodnotiacu správu NATO nezverejnilo. Kompetentní sa odvolávali na vyhradený režim, ktorý zadala samotná Aliancia. Vo viacerých členských krajinách Európskej únie či samotnej Aliancie sú však správy z minulosti dostupné. NATO vypracúva hodnotiacu správu v dvojročnom cykle, pričom reflektuje na vlastné požiadavky toho, akými spôsobilosťami majú jednotlivý krajiny disponovať. Tie v konečnom dôsledku predstavujú kolektívnu obranu členských krajín v prípade možnej bezpečnostnej hrozby. V súčasnosti okrem novej techniky chýbajú v Ozbrojených silách aj tisíce vojakov, rezort odhaduje počty na približne 12 500, čo predstavuje zhruba 80 percent požadovaných počtov.

Slovenská vláda odsúhlasila v roku 2017 nákup obrnených vozidiel pechoty typu 4×4 a 8×8, aby nahradili zastaranú vojenskú techniku. Zatiaľ však nebolo prijaté rozhodnutie, na akých podvozkoch majú byť. Výsledkom je nejasnosť, či vozidlá, ktoré sa majú obstarať, budú spĺňať požiadavky ťažkej brigády, uvádza sa v hodnotiacej správe NATO.

Zdroj: Facebook/Martin Dubéci

Zdroj: Facebook/Martin Dubéci

Zdroj: Facebook/Martin Dubéci