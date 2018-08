Trnka na Krajskej prokuratúre uspel: Nepodpísanie uznesenia bolo zákonné

„Svoje rozhodnutie prokurátorka odôvodnila tým, že sistačné oprávnenie predsedu samosprávneho kraja je jeho výlučným oprávnením založeným na jeho úvahe, do ktorej nie je prokuratúra oprávnená zasahovať a to ani v prípade, že by sa javilo ako účelové,“ uviedol Filičko. Podľa slov Trnku je dôvodom nevymenovania poslankyne Lenártovej to, že pre kraj by to bolo nevýhodné, nakoľko už v minulosti bola členkou viacerých komisií krajského zastupiteľstva, na zasadnutí ktorých sa zúčastňovala veľmi sporadicky.

„Tak, ako má poslankyňa právo zahlasovať, resp. nezahlasovať za uznesenie, také isté je právo predsedu podpísať alebo nepodpísať uznesenie. Je v našom záujme, aby komisie Zastupiteľstva KSK boli funkčné,“ uviedol. Ako Lenártová reagovala, trvá na tom, že postup predsedu KSK bol prejavom arogancie moci. „Pán Trnka by si mohol zopakovať aj matematiku, pretože, ak som bola v minulom volebnom období ako predsedníčka kultúrnej komisie, som viedla 22 z celkovo 23 zasadnutí, tak to určite nie je sporadická účasť,“ uviedla.

Za predsedníčku zdravotnej komisie zastupiteľstva KSK krajskí poslanci na aprílovom zasadnutí na tretí pokus zvolili viceprimátorku Košíc a šéfku poslaneckého klubu Smer-SD Renátu Lenártovú. Predseda KSK Rastislav Trnka následne oznámil, že príslušné uznesenie nepodpíše. V 57-člennom zastupiteľstve získala Lenártová v predmetnom hlasovaní 30 hlasov, jej protikandidátka Iveta Fulková (SaS) 26. Na marcovom zasadnutí získali obe dvakrát rovnaký počet hlasov a voľba sa preto musela zopakovať. O predsedovi zdravotnej komisie budú krajskí poslanci opäť rozhodovať na najbližšom zastupiteľstve, ktoré je naplánované na 27. augusta.