Obrovské sklamanie na východe! Investícia desaťročia bola len snom, BMW bude v Maďarsku

BRATISLAVA/KOŠICE - Nemecká automobilka BMW nakoniec nebude svoj závod stavať na východe Slovensko. Po mnohých investíciách na západnom Slovensku to mohla byť šanca na úspech aj pre východ, Nemci si však vybrali Maďarsko. Ministerstvo považuje za úspech aj to, že sme boli vo finálnom výbere. Košický župan Trnka tvrdí, že park Haniska nebol pripravený a ľudia prišli o tisícky pracovných miest. Zdá sa, že pre investorov na východe „skutočne nič nie je“. Analytik uviedol, že netreba mať hlavu v smútku, môžeme totiž profitovať aspoň nepriamo.

Východné Slovensko sa malo stať miesto, kde začne svoj závod stavať nemecká automobilka BMW. Nemci sa rozhodli svoj závod nakoniec postaviť v maďarskom Debrecíne. Automobilka uviedla ako dôvod svojho rozhodnutia pre Debrecín jeho dobrú infraštruktúru, blízkosť k dodávateľskému reťazcu a kvalifikovanú pracovnú silu.

Košice urobili maximum

Zastupujúcemu primátorovi Košíc Martinovi Petruškovi je ľúto, že si nemecká automobilka nevybrala pre svoj závod Košice. „Na druhej strane ma veľmi teší, že Košice boli vo finále s víťazným Debrecínom, podľa odborníkov neuspeli iba tesne. Športovou terminológiou povedané, mali sme menej šťastia v penaltovom rozstrele. Som ale presvedčený o tom, že Košice urobili maximum, aby uspeli v súboji o investíciu svetovej automobilky BMW,“ uviedol pre Topky Petruška.

Zdroj: TASR/Dano Veselský

„Nemohli sme však ovplyvniť to, čo podľa publikovaných informácií nakoniec v rozhodovaní BMW zavážilo najviac, teda výška štátnej pomoci. Naďalej však platí, že Košice ako mimoriadne dynamicky sa rozvíjajúce mesto ostáva atraktívnou destináciou pre zahraničných investorov, čoho dôkazom je investícia svetového koncernu Minebea,“ uviedol zastupujúci primátor s tým, že Košice majú dostatok kvalifikovaných a vzdelaných odborníkov, sú veľmi príjemným miestom na život s veľkými možnosťami a neustále skvalitňujú dopravnú infraštruktúru. „Preto verím, že už v blízkej budúcnosti sa podarí získať pre mesto a región ďalších významných zamestnávateľov,“ dodal.

Ľudia prišli o prácu

Košický samosprávny kraj vidí rozhodnutie automobilky BMW neinvestovať na východnom Slovensku, ale pri maďarskom Debrecíne v nezvládnutom procese vyjednávania Ministerstva hospodárstva SR. Uviedol to predseda KSK Rastislav Trnka v stanovisku, ktoré zaslala hovorkyňa predsedu Anna Činčárová. „Ministerstvo hospodárstva neoslovilo dotknuté obce, ďalšie organizácie z regiónu ani Košický samosprávny kraj. Tie totiž mohli vyvinúť potrebnú aktivitu a využiť svoje kompetencie či kontakty, čo by dopomohlo k rokovaniam s automobilkou,“ dodáva Trnka.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Územie plánovaného strategického parku Haniska podľa neho nebolo v dostatočnom predstihu na takúto investíciu pripravené. Podľa jeho slov sú v regióne aj vhodnejšie plochy. „Osobne mi je to veľmi ľúto, pretože občania nášho regiónu prišli o niekoľko tisíc pracovných miest,“ povedal.

Ministerstvo sa bráni

Rezort považuje tieto tvrdenia za absurdné. Podľa rezortu pod vedením ministra Petra Žigu (Smer-SD) ide o absurdné tvrdenie predsedu KSK a svedčí to o jeho extrémne zlej informovanosti. „Predseda samosprávneho kraja nechápe elementárne základy procesu rozhodovania investorov a chce sa na tejto téme, žiaľ, politicky priživiť. Rokovania s BMW boli v plnom prúde pred viac ako rokom a odohrávali sa intenzívne na viacerých úrovniach vrátane samosprávy,“ povedal hovorca ministerstva Maroš Stano.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Pripomenul, že za Slovensko rokoval skúsený tím agentúry Sario. Podľa jeho slov sa o investície vedie tvrdý konkurenčný boj medzi krajinami. „Ak by Slovensko nebolo dobre pripravené, nikdy by sa nedostalo pri rozhodovaní tak ďaleko,“ dodal. Ako ministerstvo ďalej reagovalo, investor mal na Slovensku detailne zmapované všetky potenciálne územia. „To, že mal záujem výhradne o lokalitu strategického parku Haniska, hovorí za všetko. Fakt, že lokalita Haniska sa dostala do úzkeho finále rozhodovania takej svetovo renomovanej spoločnosti, znamená významný signál, že ide o mimoriadne atraktívne územie,“ uvádza rezort.

Slovensko rokuje s ďalšími spoločnosťami

Podľa rezortu vôbec nie je vylúčené, že rozhodnutie investora negatívne ovplyvnili aj vyjadrenia slovenských politikov, ktorí investíciu do automobilového priemyslu spochybňovali a tvrdili, že ju východné Slovensko nepotrebuje. „Ministerstvo hospodárstva už dlhodobo informuje, že rokuje s viacerými významnými spoločnosťami, ktoré majú záujem investovať v tejto atraktívnej lokalite,“ uzavrel rezort.

Slovensko bolo vo finále výberu pre nový závod BMW. „Rezort hospodárstva vždy informoval, že v prípade strategického parku Haniska rokuje s viacerými investormi, vrátane oblasti automobilového priemyslu. Môžeme potvrdiť, že Slovensko bolo v úzkom finálnom výbere krajín pre nový závod spoločnosti BMW. Ministerstvo hospodárstva sa k rozhodnutiu vedenia automobilky vyjadrí, až keď bude mať oficiálne informácie,“ spresnil Stano.

Môžeme profitovať aspoň nepriamo

Aj napriek tomu, že BMW si na výstavbu nového závodu nevybralo Slovensko, geografická blízkosť Maďarska nahráva široko vybudovanému dodávateľskému reťazcu pôsobiacemu u nás. Pre Topky to povedal analytik spoločnosti Across Private Investments Jakub Rosa. „Z tejto investície môžeme teda nepriamo profitovať. Pri výbere destinácie zohrali úlohu v prospech maďarského Debrecínu najmä výška štátnej pomoci, nižšie korporátne dane, ale aj dostupnejšia infraštruktúra,“ povedal Rosa.

Zdroj: TASR/AP/Matthias Schrader

Netreba mať hlavu v smútku

„Prehraný boj o miliardovú investíciu a stovky nových pracovných miest síce mrzí, avšak vzhľadom na „nešťastnú“ jednoliatu štruktúru slovenského priemyslu netreba mať hlavu v smútku,“ uviedol analytik. „V časoch ekonomického boomu je markantná naviazanosť hospodárstva na automobilový priemysel výhodná, avšak v prípade recesie sa môže ľahko vypomstiť. V časoch rekordne nízkej nezamestnanosti by príchod novej automobilky na Slovensko znamenal tlak na uvoľnenie limitov pracovnej sily z tretích krajín,“ vysvetľuje Rosa.

Štát by sa mal svojimi aktívnymi hospodárskymi opatreniami podľa analytika zamerať na diverzifikáciu hospodárstva a vytvorenie rovnakých podmienok pre všetky ekonomické subjekty pôsobiace na našom trhu. „Dotácie a daňové stimuly diskriminujú malé a stredné spoločnosti. Ich príspevok k rastu hospodárstva je pre Slovensko oveľa vyšší než v prípade veľkých nadnárodných korporácií,“ dodal Rosa.

Pracovné miesta pre vyše tisíc ľudí

Agentúra DPA informovala, že BMW postaví v Maďarsku nový závod za miliardu eur. Stáť bude pri Debrecíne a vznikne v ňom viac ako tisíc pracovných miest. Ročne by sa tam malo vyrobiť až 150-tisíc vozidiel so spaľovacím, hybridným a elektromotorom, uviedol v utorok nemecký koncern v Mníchove. S výstavbou by sa malo začať približne o rok. Kedy sa závod dostane do prevádzky, a ktoré modely bude vyrábať, je ešte otvorené, uviedol hovorca BMW.

Zdroj: SITA/AP/Virginia Mayo

Maďarský minister zahraničných vecí a obchodu Péter Szijjártó povedal, že investícia automobilky BMW prispeje k ekonomickej konkurencieschopnosti krajiny a ešte viac posilní obchodné vzťahy medzi Maďarskom a Nemeckom. V Nemecku BMW investuje len v tomto roku vyše miliardy eur do modernizácie závodov a príprav na elektromobilitu. Konkurenčné Audi vyrába v Maďarsku motory aj vozidlá.

Šanca pre slovenských dodávateľov

Automobilka BMW si síce pre nový závod nevybrala Slovensko, jeho umiestnenie však dáva možnosť slovenským dodávateľom. Bude to pre nich znamenať veľký test, okrem priaznivého nastavenia ceny budú musieť uspieť aj s vysokou kvalitou svojich výrobkov. Uviedol to analytik Revue priemyslu Martin Jesný, podľa ktorého je veľkým úspechom, že sa slovenská lokalita dostala do finále výberu.

Umiestnenie závodu nemeckej automobilky v Debrecíne podľa neho môže byť výhodné pre slovenských dodávateľov do automobilového priemyslu. Snažiť sa o zákazky v novom závode by podľa neho stálo za to, vzhľadom na blízkosť Rumunska to však nebude jednoduché. „Toto už bude naozaj silný test kvality dodávateľov alebo aj celkovej konkurencieschopnosti vzhľadom na umiestnenie závodu,“ skonštatoval analytik. Ak budú chcieť slovenské firmy uspieť v dodávkach pre závod BMW, budú musieť podľa neho zabodovať nielen cenou, ale napríklad aj vysokou kvalitou a efektivitou výroby.

Maďarsko má silnú pozíciu, Slovensko je len v začiatkoch

Firma deklarovala, že bude vyrábať autá, ktorými sa napojí na nový trend elektromobility. Maďarsko teda týmto závodom podľa analytika získa veľmi silnú pozíciu v automobilovom priemysle, keďže na jeho území bude už tretia nemecká automobilka, ktorá sa intenzívne zaujíma o využívanie elektrických pohonov. Tento trend slovenský priemysel zachytáva ešte len v začiatkoch, dodal Jesný.

Slovensko však podľa neho zaznamenalo veľký úspech tým, že sa dostalo do užšieho výberu pre nový závod. „Zakladá to dobrý predpoklad na to, že by mohlo Slovensko túto lokalitu ponúkať ďalšej potenciálnej veľkej firme,“ priblížil s tým, že pri výbere umiestnenia mohla zohrať úlohu aj relatívna blízkosť maďarského mesta k rumunským hraniciam. Tam by mohli firmu motivovať pracovná sila alebo aj dodávatelia.

Haniska aj Debrecín sú podobné

Obe oblasti – slovenský strategický park Haniska aj maďarský Debrecín – sú však do istej miery podobné. Analytik poukázal na to, že obidve lokality sa nachádzajú vo východnej časti krajiny, kde je o niečo menej priemyslu, a je tam predpoklad, že pracovná sila bude dostupnejšia. V hre bola podľa neho určite aj štátna pomoc, pričom viac ako jej výška mohli rozhodnúť iné faktory, ako napríklad štruktúra.

Okolností, ktoré mohli automobilku ovplyvniť pri rozhodovaní, je veľmi veľa, zdôraznil Jesný s tým, že neúspech slovenskej ponuky nehovorí o zlých podmienkach slovenskej lokality. „Nemusí to znamenať, že faktory tu boli dramaticky horšie,“ dodal. Podľa neho môže byť strategický park Haniska v budúcnosti pri podobných investíciách úspešný.

Ceny bytov v Maďarsku môžu stúpnuť

Spolu s győrskym závodom Audi a kecskemétskym Mercedesom budú v Maďarsku prítomní všetci traja nemeckí výrobcovia prémiových osobných áut, konštatoval maďarský regionálny spravodajský server Nyugat.hu. Počet avizovaných 1000 zamestnancov v Debrecíne zaostáva za štvortisícovým počtom pracovníkov v Kecskeméte, ale automobilky zvyčajne postupne rozširujú počet zamestnancov, pričom je pravdepodobné, že nový závod bude do značnej miery automatizovaný.

V súčasnosti tvorí vývoz automobilov 30 % maďarského exportu, príchodom BMW môže tento pomer stúpnuť až na 40 %. Problém maďarskému hospodárstvu môže spôsobiť prípadný pokles predaja vozidiel vo svete. Pritom zrejme nebude ľahké ani obsadiť pracovné miesta. Komerčná televízia ATV v tejto súvislosti poukázala na to, že výstavba nového závodu automobilky BMW vyvolá značný rast cien na bytovom trhu mesta i v jeho okolí.

V nadchádzajúcich dvoch-troch rokoch môžu stúpnuť ceny bytov o 20-30 %. Televízia s odvolaním sa na údaje servera s nehnuteľnosťami Otthontérkép.hu ďalej uviedla, že s cenami bytov tomu bolo podobne aj v prípade príchodu Mercedesu v Kecskeméte, kde iba od prvého štvrťroka 2016 stúpli ceny nehnuteľností za jediný rok o 13 % a tento rast pokračoval ďalej.