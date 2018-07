Združenie miest a obcí Slovenska oceňuje ponuku šéfa ÚVO pre zaplavený región

BRATISLAVA – Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Sýkora oceňuje ponuku šéfa Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslava Hliváka zorganizovať krízové pracovné stretnutie pre verejných obstarávateľov zo zaplavených samospráv. Uviedol to v reakcii na Hlivákov otvorený list, v ktorom úrad ponúka právnu pomoc.

"Pán predseda ÚVO Miroslav Hlivák sa na mňa listom obrátil s ponukou usmernení úradu vo vzťahu k tatranským obciam postihnutým nedávnymi záplavami. Nakoľko môžeme očakávať, že povodňami postihnuté obce ako verejní obstarávatelia využijú pri odstraňovaní následkov povodní postup priamym rokovacím konaním, alebo sa rozhodnú zadať zákazky s nízkou hodnotou, sú tam určité technické limity, na ktoré by mali prihliadať," uviedol Sýkora. Podľa jeho slov ide napríklad o to, že priame rokovacie konanie sa má uplatniť len v takých prípadoch, v ktorých by bez rýchlej nápravy existovalo nebezpečenstvo vzniku ďalších škôd na majetku a životoch. "Preto kvalifikovanými usmerneniami môžeme predchádzať budúcim problémom a komplikáciám," hovorí Sýkora.

O ponuke krízového pracovného stretnutia bude šéf ZMOS-u informovať primátorov a starostov dotknutých obcí a mesta Vysoké Tatry. "Mimoriadna situácia si žiada veľmi rýchle rozhodovanie. Preto očakávam, že pracovné stretnutie k usmerneniam a metodickej ponuke bude zrealizované v čo najkratšom čase, aby sa stretli experti ÚVO a naši kolegovia zo samospráv poškodených záplavami," uzavrel Sýkora.

Hlivák v otvorenom liste mestám a obciam deklaroval, že cieľom jeho pomoci je zaručenie transparentného krízového manažmentu. "Toto stretnutie bude vedené riaditeľom Inštitútu verejného obstarávania Jaroslavom Lexom, ktorý starostov a primátorov v prípade záujmu usmerní," povedal Hlivák. ÚVO zvažuje aj vydanie usmernenia k spoločnému postupu jednotlivých obcí a miest.

Starostovia a primátori zasiahnutých oblastí si v najbližších dňoch budú plniť povinnosti verejných obstarávateľov v súvislosti so zadávaním zákaziek na odstránenie povodňami spôsobených škôd. „Mnohí verejní obstarávatelia využijú zákonnú možnosť postupovať priamym rokovacím konaním, alebo zadať zákazku s nízkou hodnotou. Priame rokovacie konanie znamená zúženie hospodárskej súťaže, verejní obstarávatelia by ho v čase odstraňovania škôd napáchaných povodňami, mali použiť len pre obnovenie dodania nevyhnutnej služby, práce či tovaru," informoval Hlivák. Priame rokovanie by mali uplatniť len v urgentných prípadoch.