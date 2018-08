Bilancia ničivých záplav v Tatrách, miliónová škoda: FOTO Kiska navštívil zasiahnuté obce

Zasiahnutá bola najmä Javorová dolina, v ktorej sa nachádza aj zdroj pitnej vody pre obce Tatranská Javorina a Ždiar. Živel tam zničil mosty, cesty i turistické chodníky. Lesníci tam predbežne odhadli škody na 700-tisíc eur, suma však ešte môže narásť, keďže v lokalite Podmuráň sa odtrhol svah v dĺžke asi štyridsať metrov, čo si vyžiada vybudovanie oporného múru.

„Nechali sme si urobiť geologický prieskum a na základe správy z obhliadky svahovej deformácie v Javorovej doline, ktorú vypracovali odborníci, je nám už teraz jasné, že odstraňovanie následkov povodní potrvá ešte minimálne niekoľko mesiacov, keďže škody v tejto oblasti sú značné,“ konštatoval riaditeľ ŠL TANAPu Pavol Fabian. Dodal, že zasiahnuté boli najmä Zadné Meďodoly, kde bol úplne zničený turistický chodník, ktorý toto leto už nebude priechodný. ŠL TANAPu sa snažia spriechodniť aj ostatné úseky turistických trás, ktoré museli uzavrieť.

Okrem Javorovej doliny a Zadných Meďodolov ostáva pre turistov uzavretá už len žlto značená turistická trasa z Tatranskej Lesnej k Rainerovej chate a časť zeleno značeného turistického chodníka z Tatranskej Polianky na Sliezsky dom, kde voda zničila mostíky. Obísť tento úsek však môžu turisti po asfaltovej ceste. S obmedzeniami treba rátať aj v Bielovodskej doline, kde je vyznačená obchádzka a na viacerých úsekoch v Tichej a Kôprovej doline.

Zamestnanci ŠL TANAPu v súčasnosti pracujú na odstraňovaní dreva a nánosov z vodných tokov v oblasti Tatranskej Javoriny. Doteraz sa im podarilo vytiahnuť asi 300 metrov kubických drevnej hmoty. „Práve drevná hmota ponechaná vo vodných tokoch bola príčinou rozsiahlych materiálnych škôd. Hoci sme kompetentné orgány na tento problém už niekoľko rokov upozorňovali, nedostali sme súhlas na to, aby sme ich mohli odtiaľ vytiahnuť,“ zdôraznil Fabian, podľa ktorého sa v bezzásahovej zóne na celom území TANAP-u nachádza len v korytách potokov a riek odhadom 20 000 až 30 000 metrov kubických drevnej hmoty, ďalšie tisíce sú v okolí vodných tokov.

Kiska navštívil tatranské obce postihnuté povodňami

Prezident SR Andrej Kiska vo štvrtok navštívil tatranské obce, ktoré pred dvoma týždňami postihli povodne. Okrem Javorovej doliny, kde prebiehajú práce na odstraňovaní následkov, navštívil i zámoček Hohenlohe v Tatranskej Javorine a stretol sa i s vedením obce Ždiar a hoteliermi. "Diskutujeme o tom, čo je príčinou, ale hlavne aj možno ako tomu predchádzať, ako sa na to pripraviť. Všetci vidíme, že doba sa mení, máme podstatne teplejšie počasie, zrážky bývajú veľmi intenzívne. Myslím si, že treba tak, ako sa vieme na Slovensku pripraviť na sneh, pripraviť autá, monitorovať situáciu, takto presne musíme byť pripravení aj na takéto nepredvídateľné situácie," povedal Kiska.

Druhou otázkou, o ktorej diskutovali, je podľa jeho slov otázka chránených zón a lykožrúta. "Nemôže sa tu ťažiť, nemôžu sa tie choré stromy dávať preč, nemôžu sa tu robiť zásahy do prírody, čomu všetci rozumieme, je to chránená oblasť. Na druhej strane tým, že sa nám strácajú stromy, stromy sú slabé, potom to vytvára práve podmienky k tomu, aby keď príde takáto veľká voda, aby k takýmto katastrofám došlo. Treba pokračovať v diskusii, ktorá už v našej spoločnosti prebieha veľmi dlho, čo spraviť, ako nájsť kompromis medzi ochranou prírody a zničením prírody stromov lykožrútmi," zdôraznil Kiska.

Prezident tiež navštívil zámoček Hohenlohe v Tatranskej Javorine, kde ostali po povodniach bez elektriny a vody. "Elektrinu sme vďaka agregátu mali spojazdnenú, zapli ju v sobotu (21.7.). Voda do dnešného dňa nešla, včera večer (1.8., poznámka TASR) spustili úžitkovú vodu, pitnú budeme mať, až keď vezmú vzorky. Čo sa týka vstupov, tak sme fungovali, lebo je dosť komplikované ich zrušiť, keďže tí ľudia sú nahlásení," povedala správkyňa loveckého zámočku Stanislava Michaleková.

Masívnejší odliv turistov necítia

Ako povedal starosta obce Ždiar Pavol Bekeš, napriek tomu, že im povodeň v obci spôsobila taktiež prerušenie dodávok elektriny a vody, masívnejší odliv turistov necítia. "Informácie máme také, že tá voda by mala zajtra ísť. Včera bol preplach potrubia, dnes napájajú ďalšie časti. V dedine je situácia stabilizovaná," vysvetlil starosta s tým, že nájsť alternatívne riešenie, ktorým by predišli takýmto situáciám je podľa neho zložité. "Sme veľká obec, tej vody treba veľa. Dnes akosi budovať iný zdroj vody, to nevidíme, ale máme pripravené riešenie zvýšenie kapacity vodární a v prípade krízy, by sa vedelo napúšťať," povedal Bekeš.

"Práce idú podľa plánu, ktorý sme si určili na našich piatich už krízových štáboch. Zajtra pôjdeme na ostrú prevádzku s vodovodom, ktorý bude v určitej časti ešte v provizóriu. Následne sa budú vykonávať ďalšie práce, aby sme ho už mali stabilný, nastálo," doplnil prednosta Okresného úradu v Poprade Slavomír Kravčák.

"Pred desiatimi rokmi bola tiež podobná situácia, kde bol nejaký prísľub, ale štátne lesy s ochranármi sa nevedia dohodnúť na tom, či sa môže vyťažiť drevo, ktoré je suché a či sa môžu obnovovať korytá riek. Pred desiatimi rokmi bolo to koryto rieky už narušené a nerobila sa nejaká prevencia možno. Nehovorím, že je to celkom následok, ale jednoznačne z časti áno," dodal obecný poslanec Tatranskej Javoriny Miroslav Michaľák.