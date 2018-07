Po boji s ruským vajcom vytiahla Belousovová ďalšiu perlu: FOTO Zmrzlinou proti systému

Anna Belousovová je známa svojím pozitívnym vzťahom k Rusku a všetkému ruskému. Po tom, ako sa na sociálnej sieti rozhorčovala nad ruským vajcom, ktoré podľa nej premenovali na Henry vajce, musela strpieť na svoju adresu obrovskú vlnu vtipov. Aj keď, podľa jej vlastných slov, išlo vtedy o srandu, internetoví diskutéri a rôzne satirické stránky na nej nenechali nitku suchú.

"Brala som to ako žart, až ma zarazilo akú vášnivú diskusiu to rozpútalo. A najmä vážnu," povedala vtedy Beloousovová pre Topky. "Ja som nad tým ani nerozmýšľala, išla som do obchodu, videla som, že to vyzerá ako Ruské vajce a až doma som si všimla, že to má iný názov. Tak som to dala na Facebook, mala som dobrú náladu," dodala s tým, že ľudia sú prilíš spolitizovaní a niektorí nevedia brať veci s nadhľadom.

Boj s ruskou zmrzlinou

No nezostalo len pri vajci. Pani Belousovová najnovšie na sociálnej sieti zdieľala fotku ruskej zmrzliny s tým, že si na nej dobre pochutnala. Ani tento počin neostal bez odozvy a jej virtuálni priatelia rozprúdili vášnivú diskusiu. Niektorí sa dokonca jedením ruskej zmrzliny považujú za disidentov, v čom ich podporuje aj sama Anna Belousovová..

Zdroj: FB/Anna Belousovová

Zdroj: FB/Anna Belousovová

Zdroj: FB/Anna Belousovová

Zdroj: FB/Anna Belousovová

Zdroj: FB/Anna Belousovová

Zdroj: FB/Anna Belousovová