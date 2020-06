Bývalá prvá dáma národniarov to dala Matovičovi poriadne vyžrať: Čo sa to tu chystá, pán premiér?!

Téme stretnutia Matoviča s predstaviteľmi maďarskej menšiny sme sa už venovali tento týždeň. Náš zdroj nám najskôr prezradil, že vláda sa chystá voči menšine robiť nevídané ústupky, čo sa neskôr aj potvrdilo zverejnením memoranda, ktoré Matovičovi predsunula strana SMK.

Udávajú si podmienky

V ňom uvádzajú podmienky ako uznanie Maďarov za svojbytný politický národ v rámci Slovenska, vytvorenie maďarského okolia, ktoré by spravovali Maďari prostredníctvom svojich volených zástupcov, jazyková požiadavka, aby sa v úradoch, na súdoch ako úradný jazyk používala maďarčina.

Signatári, ktorými sú napríklad Gyula Bárdos, Pál Csáky či József Menyhárt, chcú, aby sa zachovala a rozvíjala maďarská menšina a komunita. Preambula Ústavy SR by mala podľa nich uznať maďarskú národnú komunitu za štátotvornú. V hre sú aj národné symboly ako hymna, erb a trikolóra. Neobišli ani náboženskú otázku a chcú, aby vláda podporila požiadavku maďarskej katolíckej obce na vytvorenie samostatnej arcidiecézy.

Belousovová od hnevu spísala dlhočízny status

Najnovšia iniciatíva premiéra Matoviča rozhnevala bývalú prvú dámu národniarov. "SMK na čele s takými politickými esami maďarského šovinizmu, akými sú Pál Csáky , alebo Gyula Bárdos postupujú presne podľa taktiky svojich húnskych predkov. Ako je známe, tí pri dobýjaní území Európy využívali často lesť a zradu," začala Belousovová.

Stretnutie Matovič organizoval pri príležitosti stého výročia podpisu Trianonskej mierovej dohody. "Tak v prvom rade je veľmi zaujímavé, že Matovič sa rozhodol pripomenúť si sté výročie Trianonu len so stovkou predstaviteľov SMK ! S predstaviteľmi politickej strany, ktorá stelesňuje to najagresívnejšie medzi politickými reprezentami maďarov žijúcich na Slovensku," nezostala Belousovová maďarskej strane nič dlžná. Priložila aj ilustráciu, ktorou kriticky popisuje a vníma najnovší ústupkový krok vlády.

Za hranicou zdravého rozumu

Belousovová bije na poplach a obáva sa najhoršieho. "To, čo sa chystá je už nielen za hranicou zdravého rozumu, ale aj za hranicou zákona. Nikto nie je nad zákon! Ani človek, ktorý sa zhodou zlých, nešťastných náhod stal premiérom nášho štátu. Stále totiž platí trestný poriadok aj paragraf o vlastizrade a úkladoch proti Slovenskej republike. A stále tiež platí, že príprava na zločin , čím sa rozumie konanie , ktoré spočíva v úmyselnom organizovaní zločinu," píše rozčúlená bývalá poslankyňa za SNS.

Matovič sa po predložení memoranda vytočil

Krok predstaviteľov SMK s predložením radikálnych požiadaviek maďarskej komunity bolo opľutím podanej ruky. Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) to vo štvrtok uviedol v súvislosti s odovzdaním súboru požiadaviek, mieriacich napríklad k vytvoreniu "Maďarského okolia" na Slovensku spravovaného Maďarmi, uznaniu maďarčiny ako úradného jazyka na úradoch a súdoch či vytvoreniu samostatnej arcidiecézy pre maďarskú katolícku obec.

Matovič poukázal na to, že k tejto záležitosti došlo v utorok (2. 6.) na podujatí s názvom Minulosť sme nepísali, budúcnosť je v našich rukách. Cieľom stretnutia, konajúceho sa v období 100. výročia Trianonu, bolo vyjadriť rešpekt k najväčšej národnostnej menšine v SR a snahu nevracať sa ku konfliktom v minulosti, ale, naopak, rozvíjať súčasné dobré a priateľské vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom.

"Mrzí ma, že niekto to chcel zneužiť, aby v snahe o vlastnú prezentáciu opäť rozdúchaval národnostné vášne a vracal pomery na Slovensku o tridsať rokov dozadu," uviedol premiér. Povedal, že samotné memorandum, ktoré mu odovzdali členovia SMK, si ani nečítal. "Stačil mi spôsob, akým mi ho chceli doručiť. Je to, akoby ste vy podali ruku a miesto jej prijatia vám na ňu napľujú," povedal Matovič. "Takto sa so mnou ani so Slovákmi nikto baviť nebude," upozornil.

Priznal, že incident bude mať dosah aj na vzťahy medzi OĽaNO a SMK. "Zariadime sa," skonštatoval bez ďalších konkrétností. Ku kauze sa vyjadril aj podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár. Ostro kritizoval myšlienku Zsolta Simona z Maďarského fóra, ktorý v danej veci odporúča vláde zmeniť preambulu Ústavy SR a nahradiť spojenie „My, národ slovenský“ za „My, občania Slovenskej republiky“.

Blanár zdôrazňuje, že pre neho i pre stranu Smer-SD je neprijateľné, ak niekto chce zneužívať 100. výročie Trianonu na potláčanie štátotvorného národa v ústave. "Slovenská republika je Slovenskou republikou aj preto, že štátotvorným národom sú Slováci a z toho úplne prirodzene logicky vyplýva aj názov nášho štátu," zdôraznil Blanár.