Miesta v škôlkach chýbajú, rodičia sú zúfalí: Rezort školstva chce zmeny, no má to háčik

BRATISLAVA - Nedávno sme vás informovali o sťažnostiach zúfalých mamičiek, ktoré neustále pribúdajú. Mnohé totiž pre svoje deti nezískali miesto pre svoje deti v štátnych škôlkach, a preto ich musia dať do súkromnej škôlky, čo mladým rodinám bez istej práce po materskej značne zvýši finančné náklady. Zákon v parlamentne neprešiel, ministerstvo školstva sa snaží o zmenu, no výsledky zatiaľ nevidieť.

Mamičky sa sťažujú a vláda stále nič nerobí. Simona Petrík na sociálnej sieti upozornila na ďalší prípad zúfalej mamičky, ktorá musela dať svoje deti do súkromnej škôlky. V štátnej už nebolo miesto. Mnohé mladé rodiny však nemajú potrebné financie na to, aby si mohli súkromnú škôlku dovoliť. Novelu zákona sa snaží Petrík presadiť už niekoľko mesiacov a stále neprešla. Ministerstvo školstva v reakcii uviedlo, že napriek tomu, že sú materské škôlky v kompetencii miest a obcí, sa rezort snaží vytvoriť podmienky pre zaškolenosť čo najvyššieho počtu detí.

Dotácie na rozšírenie kapacít

Obciam a mestám preto ministerstvo poskytlo v rámci dvoch výziev v rokoch 2015 a 2016 takmer 15 miliónov eur na rozšírenie kapacít materských škôl. „V rámci dvoch zverejnených výziev bolo podporených 185 žiadateľov, ktorí postupne vytvoria 227 nových tried a udržia existujúcu kapacitu v ďalších 22 triedach. Rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl z týchto dotácií umožňuje postupné prijatie cca 5 000 novoprijatých detí. Chýbajúce kapacity je ďalej možné dobudovať prostredníctvom európskych fondov na ministerstvách vnútra (OP ĽZ) a pôdohospodárstva (IROP),“ uviedol pre Topky hovorca rezortu školstva Peter Bubla.

K zvýšeniu zaškolenosti detí od 4 rokov a postupne aj od 3 rokov v materskej škole prispeje aj zriaďovanie detských jasieľ pre deti do 3 rokov, ktoré v súčasnosti navštevujú materské školy. „Vďaka tomu sa budú môcť uvoľniť kapacity materských škôl pre deti od 3 rokov. S účinnosťou od 1. januára 2018 sa poskytuje príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl zaradených do siete škôl, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,“ uviedol hovorca s tým, že zákonný zástupca dieťaťa túto skutočnosť preukáže riaditeľovi materskej školy.

Zdroj: CVTI SR

Vyplýva to z legislatívnej úpravy novelizácie zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. „To znamená, že sa rozšírila skupina prijímateľov príspevku na výchovu a vzdelávanie detí v materských školách prideľovaného podľa zákona aj o deti z rodín, v ktorých je zákonný zástupca dieťaťa poberateľom pomoci v hmotnej núdzi. Ustanovenie zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) oslobodilo zákonných zástupcov detí od povinnosti prispievať na čiastočnú úhradu nákladov,“ informoval Bubla.

Kapacity sa majú dostavať až do troch rokov

Cieľom legislatívnej úpravy bolo odstrániť problémy z aplikačnej praxe pri prijímaní týchto detí do materskej školy, čím sa zlepší ich prístup k predprimárnemu vzdelávaniu. „Ministerka školstva Martina Lubyová súhlasí s rozšírením povinnej predškolskej výchovy pre všetky deti od 5 rokov, pričom táto téma je súčasťou Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý nedávno schválila vláda SR.“ Bubla dodal, že na implementáciu zmeny však bude potrebná novelizácia príslušnej legislatívy.

„Predchádzať tomu budú musieť aj intenzívne rokovania so zástupcami miest a obcí ako zriaďovateľmi materských škôl, nakoľko realizácia tohto kroku napríklad ovplyvní ich rozpočet. Zároveň by sa v rámci spomínaných operačných programov ministerstva vnútra a ministerstva pôdohospodárstva mali do troch rokov dostavať chýbajúce kapacity v materských školách,“ dodal hovorca rezortu. Najviac nevybavených žiadostí evidujú v Bratislavskom kraji. „Táto situácia sa už niekoľko rokov rieši a pani ministerka v nej bude pokračovať,“ dodal hovorca rezortu. Zmeny sa však pravdepodobne neudejú do konča funkčného obdobia súčasnej ministerky Martiny Lubyovej.