Pellegrini rečnil na výročí deklarácie: Slovenský národ má za sebou veľa ťažkých chvíľ

"O pár dní, 17. júla, si pripomenieme vyhlásenie zvrchovanosti SR. Je to niečo, čo sa navždy zapíše do novodobých dejín SR, pretože vtedy Slovenská národná rada odhlasovala, že Slováci chcú konečne po tých stovkách rokov žiť sami vo svojom vlastnom štáte. Treba poďakovať všetkým tým, ktorí našli vtedy odvahu a za vyhlásenie zvrchovanosti zahlasovali, pretože nie všetci v národnej rade boli za to, aby sme ako Slovenská republika vznikli a dnes prežívali toto obdobie," zdôraznil vo svojom príhovore premiér.

Slovenský národ má podľa jeho slov za sebou veľa ťažkých chvíľ. „Prežili sme porobu a útlak, že nad nami niekto vládol, ale aj za tých tisíc rokov nás to nikdy nezlomilo, udržali sme si svoj jazyk, svoje tradície a kultúru. Keď sme sa potom rozhodli, že to skúsime sami, tak sme sa veľmi priateľsky a mierumilovne rozlúčili s naším bratským českým národom. Toto rozdelenie dodnes slúži ako príklad celému svetu, že keď sa chce, tak sa dva národy vedia dohodnúť bez toho, aby museli rinčať zbrane, alebo používať akákoľvek sila. Za to nás obdivuje celý svet a na to môžeme byť hrdí," doplnil Pellegrini. Potom podľa neho nastalo obdobie, keď slovenskému národu nie každý veril a predpovedal mu zánik.

Zdroj: SITA/Radoslav Maťaš

"Máme za sebou krásnych 25 rokov, keď Slovenská republika urobila aj ťažké opatrenia, veľké reformy, prešli sme si ťažkým obdobím, ale dnes máme byť na čo hrdí, pretože SR už štvrťstoročie píše jeden úspešný príbeh a my sa prosím nenechajme ubíjať a buďme na seba hrdí. Buďme hrdí na národ slovenský, pretože sme národ pracovitý, skromný, slušný, vieme pomôcť keď treba a prežili sme si aj ťažké obdobie. Preto, naozaj vždy hrdo dajme hlavu hore a buďme hrdí, že sme občania Slovenskej republiky a že sme hrdí Slováci a vieme medzi seba prijať aj ostatných, ktorí u nás chcú slušne a dôstojne žiť,“ dodal Pellegrini.

V kultúrnom programe sa v miestnom amfiteátri predstavil folklórne súbory Terchovec a Šumiačan, Ľudová hudba Martinky Bobáňovej a mužská spevácka skupina Suche Karki z Prešova. Program vyvrcholí o 17.30 h zapálením vatry zvrchovanosti nad obcou.

Deklaráciu o zvrchovanosti SR prijala Slovenská národná rada 17. júla 1992. Zo 147 prítomných poslancov hlasovalo za 113, najmä poslanci za HZDS, SNS a SDĽ. Deklarácia bola súčasťou procesu, ktorého vyvrcholením bol rozpad Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) a vznik samostatnej Slovenskej republiky 1. januára 1993. Deň prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR je na základe zákona Národnej rady SR z 20. októbra 1993 pamätným dňom SR.