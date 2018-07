Nová éra v slovenskej politike: Výmena vlády bola len spôsob zachovania si moci, tvrdí Krajniak

Ako povedal Krajniak dnes v rozhovore, nastala nová éra, keď veci sa postupne začínajú meniť. „Nastáva generačná výmena. Politici, ktorí v nej boli 20 rokov, budú z nej postupne odchádzať,“ povedal.

Skôr alebo neskôr dôjde podľa Krajniaka k sporom premiéra Petra Pellegriniho a Roberta Fica. „Nie preto, že by priamo chceli, ale preto, že poslanec Fico už má len vplyv, ale nie reálnu moc. Tú moc má Pellegrini. To je veľký rozdiel,“ uviedol podpredseda Sme rodina s tým, že premiér má možnosť zdvihnúť telefón a nariadiť ako premiér niekomu, že niečo má alebo nemá urobiť, alebo môže požiadať o informáciu riaditeľa SIS. „Ako poslanec Fico môže zavolať Pellegrinimu a poprosiť ho, aby zavolal šéfovi SIS. A to je veľký rozdiel. Toto bude kryštalizovať politickú scénu,“ konštatoval.

Výmene vlády predchádzala vražda novinára a jeho snúbenice. „To vnímam ako veľmi smutnú záležitosť, ktorá nás vo vnímaní verejného života a bezpečnosti vrátila o 20 rokov späť. Vrátila nás do čias, o ktorých sme si mysleli, že sme z nich vyrástli. V civilizovanom štáte je neprípustné, aby ktokoľvek, kto koná vo verejnom živote, či je to politik, úradník, alebo novinár, bol ohrozený na živote,“ povedal Krajniak, ktorý verí vyšetrovaciemu tímu. „Verím, že robí všetko preto, aby bola vražda objasnená. S výnimkou objednávateľa vraždy je v záujme všetkých občanov SR a aj väčšej väčšiny politického spektra, vyšetrenie vraždy,“ dodal.