Smeráci prezradili svoje plány na dovolenky: Fico vystavil holú hruď, Pellegrini chce radu

BRATISLAVA - Pre niektorých je leto už v plnom prúde a niektorí si ešte len začínajú užívať voľné dni plnými dúškami. Inak to nie je ani v prípade politikov. Premiér Peter Pellegrini a poslanec Robert Fico takisto uvažujú nad tým, čo budú v lete robiť.

Poslanec Robert Fico a premiér Peter Pellegrini nedávno naznačili, aké bude ich leto. Kým Fico ho bude tráviť zrejme tradične na Slovensku, ktoré preferuje, Pellegrini sa na sociálnej sieti pýtal ľudí, akú blízku destináciu by mu odporučili.

Fico preferuje Slovensko

Fico stále preferoval oddych na Slovensku a inak to zrejme nebude ani tento rok. „Priatelia, v letných horúcich dňoch dobre padne osviežiť sa,“ napísal na sociálnej sieti Facebook. Nevynechal ani osvieženie v Dunaji. „Osobne som vždy preferoval a preferujem oddych na Slovensku. Ranné plávanie v Dunaji patrí k mojim najobľúbenejším aktivitám,“ uviedol. Nedávno si v Dunaji zaplával s europoslancom Marošom Šefčovičom.

Pellegrini chce ísť niekam "na skok" od kancelárie

Pellegrini takisto na Facebooku poprial svojím priaznivcom krásne leto. Tento rok na poste premiéra vystriedal Roberta Fica, preto je jeho program plnší a na dovolenku zrejme ostane menej času. Vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti, prezradil, ako bude tráviť leto. „Budú to možno, ja neviem, také úniky na dva tri dni, keď odídem z kancelárie. Fakt, nemám to ešte ako premiér uchopené a ani si to neviem predstaviť,“ povedal s úsmevom na tvári Pellegrini.

„Ale ak mi dá niekto tip na nejaký pekný kútik zeme, ktorý nebude ďaleko od Slovenska, lebo nikdy neviete, kedy sa musíte okamžite vrátiť do vlasti, sem s ním,“ povedal premiér. „Zatiaľ nemám plány na dovolenku. Budem sa snažiť ponavštevovať veľké množstvo akcií na Slovensku, je množstvo kultúrnych podujatí, osláv dní obcí a tak ďalej,“ povedal s tým, že má čo robiť a zaželal všetkým pokojné letné mesiace a načerpali sily. „Platí, že jeseň je už horúcejšia, a to aj v politike,“ dodal.